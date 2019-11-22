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В Тульской области судебные приставы вместе с линейщиками проводят рейд «Должник»

В Тульской области судебные приставы вместе с линейщиками проводят рейд «Должник»

Они придут в гости к неплательщикам штрафов.

С 18 по 27 ноября на территории Тульской области региональное УФССП России совместно с ЛО МВД России на транспорте проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Рейд направлен на повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов, вынесенных должностными лицами органов внутренних дел на транспорте (ОВДТ), профилактику правонарушений на транспорте и обеспечение неотвратимости наказания за указанные правонарушения.

В ходе мероприятий судебные приставы совместно с сотрудниками ОВДТ осуществляют выходы по месту жительства неплательщиков штрафов.

Также для удобства граждан будет организована работа мобильного пункта судебных приставов и работников ЛО МВД России на станции Тула, где можно не только уточнить информацию об имеющейся задолженности, но и при ее наличии оплатить там же с помощью POS-терминала.

Мобильный пункт будет работать сегодня, 22 ноября, с 15.00 до 17.00 в здании Московского вокзала (г. Тула, ул. Путейская, д. 4).

Для того, чтобы оперативно узнать о задолженности и погасить ее, УФССП России по Тульской области настоятельно рекомендует жителям  воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:50 −2
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