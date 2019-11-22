ВТБ и ГК «Инград» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Банк ВТБ и девелоперская группа компаний «Инград» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

Документ подписан в ходе 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Соглашение подписали первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев и президент ГК «Инград» Павел Поселёнов.

Помимо сотрудничества в области инвестиционно-банковской деятельности, в том числе проектного финансирования, стороны планируют расширить работу по ипотечным программам проектов «Инграда». Также, договор предусматривает возможность предоставления банком услуги глобального координатора и организатора в рамках привлечения дополнительного финансирования. Соглашение подписано на три года с автоматической пролонгацией.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ:

— Группа ВТБ обладает широкой линейкой комплексных финансовых продуктов и инструментов, и мы уверены, что наша экспертиза по работе с крупными застройщиками позволит ГК «Инград» реализовать стратегические цели. Мы успешно сотрудничаем с ГК «Инград» по целому ряду направлений, таким как проектное финансирование, консультационные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, ипотечные программы, и подписание данного соглашения станет очередным этапом по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Павел Поселёнов, президент ГК «Инград»:

— Подписанное сегодня соглашение — важный стратегический документ, который определяет долгосрочную перспективу нашего взаимодействия с ВТБ. Оно позволит нам более эффективно и предметно выстраивать взаимоотношения по многим направлениям. Сотрудничество с таким крупным и опытным финансовым институтом, как ВТБ, предоставит возможность удовлетворять постоянно растущие потребности наших клиентов в новых высококачественных банковских инструментах.

ВТБ и Группа компаний «Инград» являются многолетними партнерами, как в привлечении финансирования, так и на рынке банковских услуг. Банк разрабатывает ипотечные программы для клиентов девелопера, а в октябре 2019 года было подписано соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации строительства ЖК RiverSky на Симоновской набережной с использованием эскроу-счетов. Девелоперу была открыта кредитная линия в сумме 21,7 млрд рублей, которые будут направлены на строительство 8 корпусов жилого квартала бизнес-класса в Даниловском районе столицы.