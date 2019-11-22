В Тульской области определяют площадки для запуска фейерверков в Новый год

Фото пресс-службы правительства Тульской области и из архива Myslo.

О них обязательно расскажут жителям региона.

21 ноября заместитель губернатора Александр Сорокин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тульской области.

Обсудили оперативную обстановку в регионе, профилактику пожаров и чрезвычайных ситуаций в новогодние праздники, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Гордеев сообщил, что с 1 сентября по 1 ноября в регионе произошло 22 социально-значимых происшествия, на контроле находилось 270 аварийных нарушений на системах жизнеобеспечения в Тульской области. Обезврежено 105 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Александр Сорокин отметил, что работа ЕДДС при возникновении ЧС и социально-значимых происшествий не всегда укладывается в регламентированные сроки. Он предложил ГУ МЧС провести обучение с заместителями глав администраций и руководителями муниципальных ЕДДС.

Врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Тульской области – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Павел Быстров сообщил, что мероприятия по обеспечению пожарной безопасности во время новогодних и рождественских праздничных мероприятий начались с 10 ноября. Сотрудники МЧС проводят внеплановые проверки мест проведения мероприятий с массовым пребыванием детей.

С 16 декабря совместно с сотрудниками ОВД пройдут рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий.

В муниципалитетах определяются площадки для запуска фейерверков.

На особом контроле находятся объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.

Александр Сорокин поручил главам администраций донести до жителей информацию об организации площадок для запуска фейерверков. Также он просил Главное управление МЧС провести внеплановые выездные проверки мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей.