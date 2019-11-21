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Туляки второй день штурмуют наркологию из-за подорожания справок: видео
Фото: стоп-кадр видео

Туляки второй день штурмуют наркологию из-за подорожания справок: видео

Всё дело в новом Приказе Минздрава РФ, который вступит в силу 22 ноября.

Туляки поддались всеобщему ажиотажу, который вызвало грядущее подорожание справок от нарколога. Уже второй день в наркодиспансер на ул. Мосина наблюдается огромная очередь. Люди даже специально отпрашиваются с работы.
 
Аналогичная ситуация сложилась и в других областях. Кстати, говорят, что в некоторых регионах места в очередях даже продают.
 

 
Напомним, согласно документу, будущие водители, а также автомобилисты, у которых истек срок действия прав, должны будут пройти целый комплекс процедур. С указанной даты предусматривается обязательное прохождение тестов на наркотики (сдача мочи), а также СDT-теста (сдача крови), который выявляет, злоупотребляет человек алкоголем или нет.
 
Стоимость справки из-за нововведений сильно возрастет. В Тульской области она увеличится с 600 рублей примерно до 4500 рублей. Об этом корреспонденту Myslo рассказали в наркологическом диспансере.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:37 +5
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