Шансонье Жека представит тулякам свой новый сингл «Чартер на любовь»

Фото на http://zheka.ru.

Жека прославился в 2001 году. Это он написал легендарную «Рюмку водки на столе», которую исполняет Григорий Лепс. Поклонники Евгения Григорьева даже после многочисленного прослушивания любимых композиций каждый раз находят в авторском творчестве что-то новое для себя.

Осенью 2018 года Евгений Григорьев выпустил хитовый сингл под названием «Чартер на любовь». Песня получилась лиричная и проникновенная и сразу запала в душу поклонникам артиста.

Даже если вы знаете большинство его песен наизусть — концерт превзойдет все ваши ожидания. Радоваться, легко грустить, проживая песенные истории, получать удовольствие и позитив, отвлекаться от проблем и суеты будем в новом концертном сезоне вместе с певцом. Во время традиционной автограф-сессии у каждого есть возможность сделать фото с любимым артистом.

Билеты на концерт Жеки уже появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной