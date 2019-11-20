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Шансонье Жека представит тулякам свой новый сингл «Чартер на любовь»
Фото на http://zheka.ru.

Шансонье Жека представит тулякам свой новый сингл «Чартер на любовь»

Концерт состоится 3 декабря в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

Жека прославился в 2001 году. Это он написал легендарную «Рюмку водки на столе», которую исполняет Григорий Лепс. Поклонники Евгения Григорьева даже после многочисленного прослушивания любимых композиций каждый раз находят в авторском творчестве что-то новое для себя.

Осенью 2018 года Евгений Григорьев выпустил хитовый сингл под названием «Чартер на любовь». Песня получилась лиричная и проникновенная и сразу запала в душу поклонникам артиста.

Даже если вы знаете большинство его песен наизусть — концерт превзойдет все ваши ожидания. Радоваться, легко грустить, проживая песенные истории, получать удовольствие и позитив, отвлекаться от проблем и суеты будем в новом концертном сезоне вместе с певцом. Во время традиционной автограф-сессии у каждого есть возможность сделать фото с любимым артистом.

Билеты на концерт Жеки уже появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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Место
Городской концертный зал

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