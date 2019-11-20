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Туляки штурмуют наркологию: с 22 ноября водительские справки сильно подорожают

Туляки штурмуют наркологию: с 22 ноября водительские справки сильно подорожают

Стоимость документа составит примерно 4500 рублей.

Туляки стоят в огромных очередях, чтобы получить водительскую справку из наркодиспансера на ул. Мосина. Аналогичная ситуация сегодня сложилась по всей стране. В некоторых регионах уже даже продают места в очереди.

Всё дело в новом Приказе Минздрава РФ, который вступит в силу с 22 ноября.

Согласно документу, будущие водители, а также автомобилисты, у которых истек срок действия прав, должны будут пройти целый комплекс процедур. С указанной даты предусматривается обязательное прохождение тестов на наркотики (сдача мочи), а также СDT-теста (сдача крови), который выявляет, злоупотребляет человек алкоголем или нет.

Стоимость справки из-за нововведений сильно возрастет. В Тульской области цена документа увеличится с 600 рублей примерно до 4500 рублей. Об этом корреспонденту Myslo рассказали в наркологическом диспансере.

Для примера: в Челябинской области справка подорожает с 250 рублей до 4900 рублей.

По словам туляков, многие из них специально сегодня отпросились с работы, чтобы успеть сделать справку по старой цене. Кстати, на момент публикации новости в диспансере за документом стояли в очереди около 150 человек.

Подробнее о справке можно узнать по номеру горячей линии наркологического диспансера (4872) 36-63-49, круглосуточно.

 

С 22.11.2019 вступает в силу Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.09.2019 №731н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №344н».

Данный документ помимо осмотра врача психиатра-нарколога предусматривает определение наличия психоактивных веществ в моче и качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Эти анализы оплачиваются водителем. В первое посещение освидетельствуемый сдает анализы, повторно он посещает диспансер через пять рабочих дней, когда готовы лабораторные исследования.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:03 −9
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