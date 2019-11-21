Где в Туле 22 ноября отключат электроэнергию

22 ноября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы, в связи с чем с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Первомайская, 9/133;

пр-т Ленина, 64, 62, 117, 117-а, 119, 121, 123;

ул. Н. Руднева, 66, 66-а, 68, 70, 72;

ул. Токарева, 81, 85, 79, 89, 87;

ул. Железнодорожная, 40-а, 45;

Мясново: ул. Кабакова, 50, 52; 8-й пр-зд, 18−54 (чётн.), 19−53 (нечётн.)

ул. Кабакова, 50, 52; 8-й пр-зд, 18−54 (чётн.), 19−53 (нечётн.) ул. Ложевая, 1−26, 30;

ул. Осташева, 70−96 (чётн.), 79−105 (нечётн.);

ул. Пробная, 41−77 (нечётн.), 48−98 (чётн.), 80-а, 50-а;

ул. Пролетарская, 89;

6-й пр-зд, 31−40;

4-й Речной пр-зд, 1−10;

3-й Речной пр-зд, 1−11;

ул. Речная, 11−16;

12-й пр-зд, 10−19, 14-а-35-а;

11-й пр-зд, 24−40 (чётн.), 21−37 (нечётн.);

ул. Октябрьская, 41, 43, 45, 47;

п. Косая Гора: Орловское ш., 28−56 (чётн.); ул. Чкалова, 15−31 (нечётн.), 12−28 (чётн.); ул. Марата, 2−18 (чётн.), 1−25 (нечётн.); ул. Калинина, 3, 4, 9, 12.