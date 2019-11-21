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Где в Туле 22 ноября отключат электроэнергию

Где в Туле 22 ноября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

22 ноября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы, в связи с чем с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Первомайская, 9/133;
  • пр-т Ленина, 64, 62, 117, 117-а, 119, 121, 123;
  • ул. Н. Руднева, 66, 66-а, 68, 70, 72;
  • ул. Токарева, 81, 85, 79, 89, 87;
  • ул. Железнодорожная, 40-а, 45;
  • Мясново: ул. Кабакова, 50, 52; 8-й пр-зд, 18−54 (чётн.), 19−53 (нечётн.)
  • ул. Ложевая, 1−26, 30;
  • ул. Осташева, 70−96 (чётн.), 79−105 (нечётн.);
  • ул. Пробная, 41−77 (нечётн.), 48−98 (чётн.), 80-а, 50-а;
  • ул. Пролетарская, 89;
  • 6-й пр-зд, 31−40;
  • 4-й Речной пр-зд, 1−10;
  • 3-й Речной пр-зд, 1−11;
  • ул. Речная, 11−16;
  • 12-й пр-зд, 10−19, 14-а-35-а;
  • 11-й пр-зд, 24−40 (чётн.), 21−37 (нечётн.);
  • ул. Октябрьская, 41, 43, 45, 47;
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 28−56 (чётн.); ул. Чкалова, 15−31 (нечётн.), 12−28 (чётн.); ул. Марата, 2−18 (чётн.), 1−25 (нечётн.); ул. Калинина, 3, 4, 9, 12.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:36 +2
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