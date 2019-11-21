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К концу 2022 года в Тульской области газифицируют 167 населенных пунктов

К концу 2022 года в Тульской области газифицируют 167 населенных пунктов

21 ноября на заседании правительства Тульской области обсудили газификацию населенных пунктов региона в 2019 году.

– Тульская область входит в первую десятку субъектов РФ по уровню газификации. Несколько лет совместно с ПАО «Газпром» в области реализуется программа по газификации населенных пунктов, предусматривающая синхронное строительство межпоселковых и внутрипоселковых распределительных сетей, – сказал первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.
 
Министр строительства Тульской области Константин Лопухов добавил, что уровень газификации в регионе составляет 88,3%: построено около 20 тыс. км газовых сетей, газом обеспечены порядка 680 тысяч домов в 1 175 населенных пунктах.
 
В рамках программы «Развитие газоснабжения и газификации Тульской области» к концу 2022 года запланировано строительство 87 межпоселковых газопроводов, которые позволят проложить сети к 167 населенным пунктам, в которых расположено более 9,6 тысяч домов.
 
До конца этого года будет завершена реконструкция газораспределительной станции (ГРС) «Новотульская», расположенной в Пролетарском округе. Валерий Шерин подчеркнул, что это важный объект, не только обеспечивающий газом промышленные предприятия, но и создающий дополнительные лимиты для развития жилищного строительства на территории Пролетарского района и части Большой Тулы.
 
Также Константин Лопухов сообщил, что к 2021 году будет реконструирована ГРС – «Ясногорская». Кроме этого правительством региона ведутся переговоры о возможности реконструкции ГРС «Турино» и «Прокшино» к 2022 году.
 
Валерий Шерин поручил Константину Лопухову держать на контроле реализацию плана-графика синхронизации, а муниципалитетам в полной мере обеспечить исполнение своих обязательств.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:42 +2
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