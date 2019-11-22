На ул. Томпа в Туле поздно вечером загорелась баня

На месте происшествия работали не менее четырех пожарных расчетов.

Как сообщает корреспондент Myslo, поздно вечером 21 ноября загорелась баня, которая находится в гараже на ул. Томпа в Туле. Сообщение о происшествии поступило ближе к полуночи.

К моменту приезда пожарных из постройки било открытое пламя. Сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать огонь и тем самым не допустить его распространения. На месте происшествия работали не менее четырех пожарных расчетов.



На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания предстоит установить специалистам.