новости
новости
Регистрация
На ул. Томпа в Туле поздно вечером загорелась баня

На ул. Томпа в Туле поздно вечером загорелась баня

На месте происшествия работали не менее четырех пожарных расчетов.

Как сообщает корреспондент Myslo, поздно вечером 21 ноября загорелась баня, которая находится в гараже на ул. Томпа в Туле. Сообщение о происшествии поступило ближе к полуночи.

К моменту приезда пожарных из постройки било открытое пламя. Сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать огонь и тем самым не допустить его распространения. На месте происшествия работали не менее четырех пожарных расчетов.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Галерея
На ул. Томпа в Туле поздно вечером загорелась баня, Фото: 1
На ул. Томпа в Туле поздно вечером загорелась баня, Фото: 2
На ул. Томпа в Туле поздно вечером загорелась баня, Фото: 3
На ул. Томпа в Туле поздно вечером загорелась баня, Фото: 4
На ул. Томпа в Туле поздно вечером загорелась баня, Фото: 5
На ул. Томпа в Туле поздно вечером загорелась баня, Фото: 6
На ул. Томпа в Туле поздно вечером загорелась баня, Фото: 7
На ул. Томпа в Туле поздно вечером загорелась баня, Фото: 8
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 00:58 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарвозгораниемчспожарные
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 22 ноября отключат электроэнергию
Где в Туле 22 ноября отключат электроэнергию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.