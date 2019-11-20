Как в Новомосковске будет выглядеть обновленная площадь

Фото: https://vk.com/overhearnmsk.

В 2020 году в Новомосковске благоустроят главную площадь и прилегающие к ней сквер и бульвар по ул. Комсомольской от ул. Трудовые Резервы до ул. Московской.

Как сообщает портал ИА «Новомосковск Сегодня», проект разработала команда молодых архитекторов, при этом учитывалось мнение жителей города.

Сообщается, что в зоне производимых работ установят детские площадки, «сухой» фонтан, демонтируют летнюю веранду здания бывшего кинотеатра «Победа».