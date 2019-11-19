Тульские приставы передали на уничтожение изъятые мобильники и игральные карты

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Кроме того, в исполнительных производствах табачные изделия, алкоголь, продукты питания, косметика и «шашечки» такси.

На исполнении у региональных приставов находятся исполнительные производства, по которым конфискованное имущество обращается в собственность государства на реализацию (переработку или уничтожение).

Так, отделом судебных приставов Чернского и Плавского районов фактическим исполнением окончено исполнительное производство о конфискации «запрещенки», которую пытались перебросить на территорию колонии.

Это 20 мобильников, 6 зарядных устройств, 3 SIM-карты и 3 колод игральных карт.

А отдел судебных приставов Кимовского и Куркинского районов исполнил требования документа по конфискации табачных изделий в количестве 613 штук, продажа которых осуществлялась без маркировки. Все изъятое имущество в установленном порядке передано в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях для уничтожения.

«Отметим, что это не единственный конфискат, который судебные приставы в рамках исполнительного производства передают на уничтожение, среди изъятого имущества также опознавательные фонари легкового такси («шашки»), спиртосодержащая продукция, продукты питания, косметические лосьоны и т.д. Всего в 2019 году фактическим исполнением окончено 311 исполнительных производств данной категории», - сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.