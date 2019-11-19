новости
новости
Регистрация
Тульские приставы передали на уничтожение изъятые мобильники и игральные карты
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

Тульские приставы передали на уничтожение изъятые мобильники и игральные карты

Кроме того, в исполнительных производствах табачные изделия, алкоголь, продукты питания, косметика и «шашечки» такси.

На исполнении у региональных приставов находятся исполнительные производства, по которым конфискованное имущество обращается в собственность государства на реализацию (переработку или уничтожение).
 
Так, отделом судебных приставов Чернского и Плавского районов фактическим исполнением окончено исполнительное производство о конфискации «запрещенки», которую пытались перебросить на территорию колонии. 
Это 20 мобильников, 6 зарядных устройств, 3 SIM-карты и 3 колод игральных карт.
А отдел судебных приставов Кимовского и Куркинского районов исполнил требования документа по конфискации табачных изделий в количестве 613 штук, продажа которых осуществлялась без маркировки. Все изъятое имущество в установленном порядке передано в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях для уничтожения.
 
«Отметим, что это не единственный конфискат, который судебные приставы в рамках исполнительного производства передают на уничтожение, среди изъятого имущества также опознавательные фонари легкового такси («шашки»), спиртосодержащая продукция, продукты питания, косметические лосьоны и т.д. Всего в 2019 году фактическим исполнением окончено 311 исполнительных производств данной категории», - сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:02 +6
Другие статьи по темам
Событие
судебные приставыприставы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские школьники разработали тренажер для реабилитации больных после инсульта
Тульские школьники разработали тренажер для реабилитации больных после инсульта
Фестиваль «Толстой» получил спецприз конкурса «Молодые фестивали России и Европы»
Фестиваль «Толстой» получил спецприз конкурса «Молодые фестивали России и Европы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.