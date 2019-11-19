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Тульские школьники разработали тренажер для реабилитации больных после инсульта
Фото предоставлены детским технопарком "Кванториум".

Тульские школьники разработали тренажер для реабилитации больных после инсульта

Рассказываем, что представляет из себя это изобретение.

Обучающиеся детского технопарка «Кванториум» разработали психоэмоциональный тренажер, предназначенный для реабилитации больных после инсульта. В этот проект внесла вклад целая команда обучающихся направления «Наноквантум» и «IT-квантум».

«Как помочь больным после инсульта?» — именно такой вопрос встал перед целой командой единомышленников. После долгих раздумий, прочтения статей, анализа медицинской литературы, ребята пришли к общему мнению — разработать психоэмоциональный тренажер, который будет помогать восстановить мимику лица после ее утраты.

Что представляет собой тренажер? На лицо крепятся 7 датчиков: на уголки губ, глаз, на надбровную и межбровную части. С помощью датчиков считываются электроимпульсы от мышц.

Полученные данные анализируются с помощью компьютерной программы, решается необходимость проведения электростимуляции пораженных участков. При необходимости электровоздействия на данную область направляют низкочастотный ток. Сила и длительность подаваемого тока рассчитывается с помощью медицинского персонала. Именно врач, исходя из состояния больного, может назначить лечение по заданным параметрам.

На данном этапе тренажер можно протестировать следующим образом: здоровому человеку крепятся на лицо датчики, которые считывают значения в спокойном состоянии и в состоянии различных эмоций (радость, гнев). При считывании данных на мультиметрах отражаются значения, которые в дальнейшем заносятся в программу на компьютере. А та уже, в свою очередь, анализирует эмоцию, которую выражает испытуемый.

В дальнейшем команда планирует усовершенствовать свой проект. Предполагается дополнить программу тренажера виртуальной реальностью, где человек испытает настоящие эмоции. Также планируется разработать маску, внутри которой будут располагаться считывающие датчики.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:30 +3
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