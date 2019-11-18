Шеф-повар Константин Ивлев подружился с тульским гусем-блогером Добрыней
Телеведущий и кулинар посетил ремесленный двор «Добродей» во время съёмки своего шоу «На ножах».
Самый продвинутый российский гусь-блогер Добрыня, живущий на тульском ремесленном дворе «Добродей», рассказал о знакомстве с шеф-поваром и шоуменом Константином Ивлевым, который в субботу снимал в Туле материал для своего авторского канала.
Главный шеф-повар России сегодня посетил наш ремесленный двор "Добродей". Не переживайте, со мной все в порядке?? Константин Ивлев ничего и никого готовить у нас не стал?? _________________________ ?? С любовью, ваш Добрыня #константинивлев #добродей #ремесленныйдвор
Напомним, 16 ноября кулинар посетил тульскую ярмарку на ул. Фрунзе. А летом Константин Ивлев приготовил для туляков рагу с креветками и рассказал о своей любви к тульским пряникам.