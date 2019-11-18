Шеф-повар Константин Ивлев подружился с тульским гусем-блогером Добрыней

Телеведущий и кулинар посетил ремесленный двор «Добродей» во время съёмки своего шоу «На ножах».

Самый продвинутый российский гусь-блогер Добрыня, живущий на тульском ремесленном дворе «Добродей», рассказал о знакомстве с шеф-поваром и шоуменом Константином Ивлевым, который в субботу снимал в Туле материал для своего авторского канала.

Напомним, 16 ноября кулинар посетил тульскую ярмарку на ул. Фрунзе. А летом Константин Ивлев приготовил для туляков рагу с креветками и рассказал о своей любви к тульским пряникам.