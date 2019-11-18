Какие улицы Тулы останутся без электричества 19 ноября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Во вторник они пройдут по следующим адресам:
- ул. Первомайская, 13-а, 26,
- ул. Гоголевская, 71, 69, 69-б, 81,
- ул. Бундурина, 36-а, 34, 34-а,
- ул. С. Перовской, 26, 32,
- Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,
- ул. Шухова, 6-б, 2, 4, 4-б, 6, 4-а, 6-а,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- 4-й Дачный пр-д,
- ул. Седова, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 25,
- ул. 9 Мая, 25 к. 2, 33 к. 2, 35,
- ул. Макаренко, 10-а, 10, 4, 12, 6, 8, 20, 2, 8-а, 12-а,
- ул. Седова, 29, 25, 25-а, 27, 27-а, 29-а, 23,
- ул. Волоховская, 29-51 (нечётн.),
- п. Горелки: Московское шоссе, 25-41 (нечётн.),
- пер. Охотный, 1, 3,
- ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 13-а, 13-б, 6-а, 6-б,
- пер. Поддубный, 8,
- п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-12,
- п. Трудовой, 140-176, 176-а, 176-б.
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