В Тульской области используют медицинский искусственный интеллект

Для постановки диагнозов и обучения искусственного интеллекта были оцифрованы 585 рентгеновских снимков. Подозрение на рак показали 87 снимков, из них по 32-м диагноз подтвержден. По трем диагноз поставлен впервые и подтвержден.

В следующем году, по словам министра здравоохранения Алексея Эрка, искусственный интеллект будут внедрять во всех государственных медучреждениях.

Для функционирования системы нужны качественные рентгеновские снимки, поэтому запланировано обновление парка медоборудования.

В следующем году, по словам министра здравоохранения, будет разрабатываться система искусственного интеллекта для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.