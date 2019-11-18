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В Тульской области используют медицинский искусственный интеллект

В Тульской области используют медицинский искусственный интеллект

Систему пока используют Ваныкинская больница и областная клиническая.

Для постановки диагнозов и обучения искусственного интеллекта были оцифрованы 585 рентгеновских снимков. Подозрение на рак показали 87 снимков, из них по 32-м диагноз подтвержден. По трем диагноз поставлен впервые и подтвержден. 
 
В следующем году, по словам министра здравоохранения Алексея Эрка, искусственный интеллект будут внедрять во всех государственных медучреждениях.
 
Для функционирования системы нужны качественные рентгеновские снимки, поэтому запланировано обновление парка медоборудования. 
 
В следующем году, по словам министра здравоохранения, будет разрабатываться система искусственного интеллекта для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 16:16 +2
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