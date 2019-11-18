Жители Красного Перекопа просят решить транспортные проблемы

Фото нашей читательницы Александры.

В редакцию Myslo пришло обращение от туляков по поводу переноса остановки на Красном Перекопе.

– После установки заборов остановка маршрутки №55 была перенесена в очень неудобное место, дальше от трамвайной. Место, куда остановку перенесли, забыли оборудовать остановочным павильоном, осветить и заасфальтировать, к ней нужно идти по грязи и камням, а вечером — в темноте. Помимо этого есть еще много проблем в работе общественного транспорта, которые не устраивают жителей, — пишет наша читательница Александра.

Кстати, по информации администрации Тулы, на данный момент территорию остановки отсыпали щебнем. А в 2020 году «будет рассмотрена возможность капитального ремонта».

Туляки написали коллективное обращение губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Приводим текст письма:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! Обращаются к Вам жители Красного Перекопа с просьбой обратить внимание на ненормальное устройство движения общественного транспорта. Последней каплей стал перенос остановки №55 маршрутки. Люди теперь вынуждены метаться между нею и остановкой трамвая — ходить либо по бездорожью, либо выходить на проезжую часть. В дожди обычно там грязь, а в темное время данный участок не освещен.

Раньше маршрутка заезжала в придорожный карман и не мешала движению. Теперь на старой остановке — заборы. На новом месте также перекрёсток с Чапаевским переулком. Во время сбора подписей люди жаловались, что невозможно выехать из этого переулка, когда стоит маршрутка. То есть здесь вообще заезда для общественного транспорта нет, и движение по Кауля «встает» при остановке маршрутки, так как дорога узкая. Вдобавок дорога идет под уклон, и как избежать ДТП зимой, когда дорожное полотно будет покрываться наледью?

Местные жители просят убрать забор и оборудовать остановку на прежнем месте, где уже есть отсыпанная площадка для заезда маршрутки.

Также туляки жалуются на то, что маршрутку №55 приходится подолгу ждать, а после 19.00 уехать вообще практически невозможно.

– Создается впечатление, что сокращается количество машин, при этом об удобстве жителей никто не думает. А 55-й маршрут — единственная связь Красного Перекопа с Советским районом. Существующий график его движения не устраивает жителей.

Во-вторых, кроме трамваев №12, 13, лайна №55 и частично №59 вообще ничего нет. Сейчас московская фирма разрабатывает новую концепцию маршрутов. Просим обратить ее внимание на район Перекопа.

В связи с расширением Восточного обвода можно пустить некоторые автобусные маршруты с проспекта Ленина через Перекоп. Хорошо бы восстановить движение трамвая N5, который когда-то связывал Мясново и Зеленстрой.

В-третьих, маршрутка по идее должна дублировать трамвайное движение, а не делать крюк: рельсы идут по Михеева, а маршрутка — по Кауля и Тимирязева. Остановки так же должны быть едиными для всех видов транспорта. Для этого просим Вас дать указание закончить укладку плиткой путей от Перекопского кольца до Михеева и разрешить движение общественного транспорта по рельсам, тем более что пока это только 55-я маршрутка. То есть сделать так, чтобы у маршрутки был одинаковый маршрут с трамваем.

В-четвертых, нужна ещё одна остановка на ул. Михеева. Одно дело, когда там был пустырь, и совсем другое — большой жилой комплекс «Оружейная Слобода». Плюс магазины, офисы, Торгово-промышленная палата… Ул. Михеева буквально заставлена личными авто — это как раз следствие отсутствия здесь нормального трафика общественного транспорта (которого просто не хватает). И вообще нет его остановки. Нужно организовать остановку с пешеходным переходом примерно у дома №8 по ул. Михеева, то есть посередине между Красным Перекопом и ул. Тимирязева.

И последнее. Во время сбора подписей выяснилась ещё одна проблема. Люди, ставящие подписи, просят о пешеходном переходе на ул. Тимирязева к остановке, которая находится у кладбищенской стены. Мертвым эта остановка не нужна, а вот живые рискуют стать мёртвыми, перебегая оживленную дорогу без перехода. Нужен либо пешеходный переход, либо (если сделают ещё одну остановку на середине ул. Михеева) можно передвинуть эту остановку к перекрестку с Тимирязевским проездом, к светофору.

Читатели добавили, что в ближайшее время обращение и подписи будут переданы в приемную губернатора. Также туляки просят считать этот пост официальным обращением в администрацию города.