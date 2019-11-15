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С начала года в Тульской области подготовили 1800 предпринимателей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

С начала года в Тульской области подготовили 1800 предпринимателей

Реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» обсудили в областном правительстве.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов сообщил, что в рамках нацпроекта к 2024 году региону планируется:

  • увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей, до 239 тысяч человек (добиться роста на 39%),
  • увеличить количество МСП почти до 72 тысяч,
  • обучить предпринимательским навыкам более 5 тысяч человек.

– С учетом этих задач в регионе делается все возможное, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно и комфортно. Создаются условия для реализации бизнес-проектов любого уровня, развития предпринимательской деятельности, – сказал Вячеслав Романов.

Он также отметил, что в Тульской области создана современная инфраструктура развития малого и среднего бизнеса, предусмотрена широкая поддержка для начинающих и действующих предпринимателей. За 10 месяцев текущего года господдержку получили порядка 6000 предпринимателей.

Для бизнесменов проходили образовательные форумы, введена льготная имущественная поддержка, линейка микрозаймов до 6,5% годовых до 5 млн рублей. По поручению губернатора Алексея Дюмина в следующем году начнут действовать новые меры поддержки: субсидирование затрат предпринимателей на приобретение оборудование в связи модернизацией и на компенсацию первого взноса по договору лизинга.

В этом году обучение основам бизнеса прошли 1800 предпринимателей, которые создали почти 900 новых бизнесов.

Одним из центральных мероприятий этого года в сфере предпринимательства станет форум «Мой бизнес», который пройдет 21 ноября в Тульском кремле.

Вице-президент университета «Синергия» Ольга Грищенко отметила, что участники форума смогут узнать, какие возможности предоставляет государство для бизнеса, а также, какие шаги необходимо предпринять, чтобы открыть свое дело, укрепить его или масштабировать. Спикерами выступят успешные предприниматели, представители федеральных и региональных органов власти.

Форум «Мой бизнес» проводит университет «Синергия» при поддержке Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте проекта. 

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:52 −5
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