новости
новости
Регистрация
Спецназовцы тульского УФСИН провели акцию «Вместе с папой на работу»
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Спецназовцы тульского УФСИН провели акцию «Вместе с папой на работу»

Мероприятие приурочено к 29-летию со дня образования в ведомстве отделов специального назначения.

Дети сотрудников отдела и других подразделений уголовно-исполнительной системы, а также ученики подшефных учебных заведений побывали на базе ОСН «Гриф», где познакомились с работой тульского спецназа.

Сотрудники отдела готовились ко «дню открытых дверей» с особенным чувством – вмести с ними на работу сегодня пришли их дети, которые много слышали о сложной и интересной работе своих отцов. В этот раз они смогли многое увидеть своими глазами.

В спортивном зале сотрудники отдела в полной экипировке продемонстрировали боевые приёмы борьбы и приёмы обращения с оружием. Затем юным гостям показали выставку современного вооружения и экипировки, которыми оснащен ОСН «Гриф» и продемонстрировали видеоролики о работе спецназа. Многие из ребят с гордостью узнали на экране своих отцов.

Особым пунктом программы мероприятия стала выставка экспонатов с полей сражения времен Великой Отечественной войны. Сотрудники ОСН «Гриф» активно участвуют в поисковой работе, разминировании и уничтожении снарядов, обнаруженных в ходе раскопок на полях сражений. В коллекции спецназовцев есть снаряд времен войны, обнаруженный на территории тульского Кремля.

Во время мероприятия выступили кинологи «Грифа» со своими четвероногими напарниками, которые продемонстрировали преступника и обнаружение наркотических веществ. А в конце каждый из ребят смог забраться внутрь БТР и сфотографироваться на память.

Галерея
Акция "Вместе с папой на работу" в тульском ОСН "Гриф", Фото: 1
Акция "Вместе с папой на работу" в тульском ОСН "Гриф", Фото: 2
Акция "Вместе с папой на работу" в тульском ОСН "Гриф", Фото: 3
Акция "Вместе с папой на работу" в тульском ОСН "Гриф", Фото: 4
Акция "Вместе с папой на работу" в тульском ОСН "Гриф", Фото: 5
Акция "Вместе с папой на работу" в тульском ОСН "Гриф", Фото: 6
Акция "Вместе с папой на работу" в тульском ОСН "Гриф", Фото: 7
Акция "Вместе с папой на работу" в тульском ОСН "Гриф", Фото: 8
Акция "Вместе с папой на работу" в тульском ОСН "Гриф", Фото: 9
Акция "Вместе с папой на работу" в тульском ОСН "Гриф", Фото: 10
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областиспецназ УФСИНОСН Грифтульские спецназовцывстреча с детьмиакция Вместе с папой на работу
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С начала года в Тульской области подготовили 1800 предпринимателей
С начала года в Тульской области подготовили 1800 предпринимателей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.