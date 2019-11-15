Спецназовцы тульского УФСИН провели акцию «Вместе с папой на работу»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Дети сотрудников отдела и других подразделений уголовно-исполнительной системы, а также ученики подшефных учебных заведений побывали на базе ОСН «Гриф», где познакомились с работой тульского спецназа.

Сотрудники отдела готовились ко «дню открытых дверей» с особенным чувством – вмести с ними на работу сегодня пришли их дети, которые много слышали о сложной и интересной работе своих отцов. В этот раз они смогли многое увидеть своими глазами.

В спортивном зале сотрудники отдела в полной экипировке продемонстрировали боевые приёмы борьбы и приёмы обращения с оружием. Затем юным гостям показали выставку современного вооружения и экипировки, которыми оснащен ОСН «Гриф» и продемонстрировали видеоролики о работе спецназа. Многие из ребят с гордостью узнали на экране своих отцов.

Особым пунктом программы мероприятия стала выставка экспонатов с полей сражения времен Великой Отечественной войны. Сотрудники ОСН «Гриф» активно участвуют в поисковой работе, разминировании и уничтожении снарядов, обнаруженных в ходе раскопок на полях сражений. В коллекции спецназовцев есть снаряд времен войны, обнаруженный на территории тульского Кремля.

Во время мероприятия выступили кинологи «Грифа» со своими четвероногими напарниками, которые продемонстрировали преступника и обнаружение наркотических веществ. А в конце каждый из ребят смог забраться внутрь БТР и сфотографироваться на память.