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Встречайте фотопроект «Первоклассники-2019»!
Фото из архива Myslo.

Встречайте фотопроект «Первоклассники-2019»!

Более 6000 первоклашек, 88 школ и 239 классов Тулы и Щёкино.

Газета «Слобода» и портал Myslo представляют наш традиционный проект «Первоклассники-2019».

Эти фотографии вы никогда не помнёте в портфеле и не потеряете при переезде. Ссылкой на фото с вашим сыном или дочкой, внуком или внучкой можно поделиться со всеми родственниками или опубликовать в соцсетях. А распечатать можно хоть 100 штук — фотографии доступны для скачивания в хорошем качестве.

В большом альбоме собраны фотографии 6254 первоклашек Большой Тулы и Щекино.

Внимание! Если вы хотите приобрести печатный номер «Слободы» с фотопроектом, ищите его с 13 ноября только в магазинах СПАР.

Посмотреть и скачать фото можно здесь.

Спонсоры проекта: компания «Старые традиции» и сеть супермаркетов СПАР.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:08 +3
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