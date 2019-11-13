Встречайте фотопроект «Первоклассники-2019»!

Фото из архива Myslo.

Газета «Слобода» и портал Myslo представляют наш традиционный проект «Первоклассники-2019».

Эти фотографии вы никогда не помнёте в портфеле и не потеряете при переезде. Ссылкой на фото с вашим сыном или дочкой, внуком или внучкой можно поделиться со всеми родственниками или опубликовать в соцсетях. А распечатать можно хоть 100 штук — фотографии доступны для скачивания в хорошем качестве.

В большом альбоме собраны фотографии 6254 первоклашек Большой Тулы и Щекино.

Внимание! Если вы хотите приобрести печатный номер «Слободы» с фотопроектом, ищите его с 13 ноября только в магазинах СПАР.

Посмотреть и скачать фото можно здесь.

Спонсоры проекта: компания «Старые традиции» и сеть супермаркетов СПАР.