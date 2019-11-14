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Сотрудник тульской колонии собирался передать заключенному мобильные телефоны

Сотрудник тульской колонии собирался передать заключенному мобильные телефоны

Возбуждено уголовное дело.

В течение недели благодаря бдительности сотрудников оперативных отделов и отделов безопасности исправительных учреждений УФСИН России по Тульской области произошло несколько случаев изъятия запрещенных предметов и веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 8 октября на КПП исправительной колонии № 6 был задержан 21-летний младший инспектор группы надзора отдела безопасности младший сержант внутренней службы, при досмотре которого были обнаружены два мобильных телефона. За материальное вознаграждение он собирался пронести их на режимную территорию и передать одному из осужденных. Средства мобильной связи были изъяты. Все материалы по данному факту переданы в следственный отдел по Донскому, возбуждено уголовное дело.

Также сотрудники отделов безопасности в течение недели обнаружили и изъяли в общей сложности 20 литров алкогольных напитков кустарного производства, пять мобильных телефонов и четыре SIM-карты.

Помимо этого, предположительно, была предотвращена попытка пронести на режимную территорию наркотические вещества осужденным, пользующимся правом передвижения без конвоя.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:20 +1
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