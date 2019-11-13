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В Тульской области реставрируют старинную усадьбу генерала Мирковича

В Тульской области реставрируют старинную усадьбу генерала Мирковича

На данный момент завершаются работы по монтажу кровли и восстановлению фасада.

В Николо-Жупани (Одоевский район) реставрируют старинную усадьбу генерала Мирковича. Восстановление поместья приурочено к 500-летию Тульского кремля.

Общая стоимость реконструкции памятника архитектуры составит 46 млн рублей. Об этом сообщает портал «Тульский кремль. рф».

Сообщается, что на данный момент завершаются работы по монтажу кровли и восстановлению фасада, в ближайших планах — внутренние работы.

В здании (пока есть планы только на первый этаж) в одной из комнат будет размещаться музей, посвященный Отечественной войне 1812 года, в которой принимал участие хозяин дома Александр Миркович.

Во второй комнате начнет работу экспозиция, посвященная советским литераторам, гостившим здесь в 1930-х годах: тогда усадьба стала Домом отдыха писателей.

 

Усадьба Мирковичей является памятником федерального значения и имеет сложную историю. После революции большевики заставили наследников генерала покинуть дом, и в освободившемся помещении открылась школа для крестьян. В 1930-х годах решили школу закрыть и организовать дом отдыха писателей. После войны усадьбу передали детскому дому. Когда же для детей построили новое здание, особняк Мирковичей стал общежитием для сотрудников детского дома.

В 1990-е районные власти прописали там беженцев, а в подвале устроили овощехранилище и котельную. Летом 2005 года было принято решение о передаче дома потомкам в безвозмездное пользование на 49 лет. Для этого Мирковичи создали некоммерческую организацию «Культурный центр «Усадьба генерала Мирковича», на баланс которой перевели рушащееся здание. Хозяйкой стала родственница генерала Александра Мирковича Ольга Троицкая-Миркович (интервью с ней можно прочитать здесь).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:16 +5
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