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Туляков приглашают послушать «Занимательные истории из кругосветки» от путешественницы Ольги Варегиной

Туляков приглашают послушать «Занимательные истории из кругосветки» от путешественницы Ольги Варегиной

Мероприятие состоится в экзотариуме.

23 ноября в лектории Тульского экзотариума состоится Travel Stand-Up с элементами дискуссии «Занимательные истории из кругосветки».

Туляков приглашают пообщаться с путешественницей, искательницей приключений и практикующим психологом Ольгой Варегиной, которая объехала много стран за полтора года.
 
Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.
Для того, чтобы попасть на это мероприятие, нужно написать Оле в ВК или в Инстаграм.
 
Расписание:
 
  • 17.00 — 18.00 — посещение экспозиции экзотариума,
  • 18.00 — 19.30 — Travel Stand-Up.
Стоимость участия: 400 руб. (в стоимость входит билет на осмотр экзотариума и участие в мероприятии).

Встреча состоится в лектории нового здания экзотариума (Тула, ЦПКиО им П.П.Белоусова).
 
Телефон для справок: (4872) 77−01−18, доб.2.
 

Myslo уже рассказывал об этой удивительной и позитивной девушке. Читайте историю Ольги Варегиной в нашей большой статье здесь.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:01 +4
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