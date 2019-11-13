Туляков приглашают послушать «Занимательные истории из кругосветки» от путешественницы Ольги Варегиной

23 ноября в лектории Тульского экзотариума состоится Travel Stand-Up с элементами дискуссии «Занимательные истории из кругосветки».



Туляков приглашают пообщаться с путешественницей, искательницей приключений и практикующим психологом Ольгой Варегиной, которая объехала много стран за полтора года.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.

Для того, чтобы попасть на это мероприятие, нужно написать Оле в ВК или в Инстаграм

Расписание:

17.00 — 18.00 — посещение экспозиции экзотариума,

18.00 — 19.30 — Travel Stand-Up.

Стоимость участия: 400 руб. (в стоимость входит билет на осмотр экзотариума и участие в мероприятии).



Встреча состоится в лектории нового здания экзотариума (Тула, ЦПКиО им П.П.Белоусова).

Телефон для справок: (4872) 77−01−18, доб.2.