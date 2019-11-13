Туляков приглашают послушать «Занимательные истории из кругосветки» от путешественницы Ольги Варегиной
Мероприятие состоится в экзотариуме.
23 ноября в лектории Тульского экзотариума состоится Travel Stand-Up с элементами дискуссии «Занимательные истории из кругосветки».
Туляков приглашают пообщаться с путешественницей, искательницей приключений и практикующим психологом Ольгой Варегиной, которая объехала много стран за полтора года.
Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.
Расписание:
- 17.00 — 18.00 — посещение экспозиции экзотариума,
- 18.00 — 19.30 — Travel Stand-Up.
Стоимость участия: 400 руб. (в стоимость входит билет на осмотр экзотариума и участие в мероприятии).
Встреча состоится в лектории нового здания экзотариума (Тула, ЦПКиО им П.П.Белоусова).
Телефон для справок: (4872) 77−01−18, доб.2.
Myslo уже рассказывал об этой удивительной и позитивной девушке. Читайте историю Ольги Варегиной в нашей большой статье здесь.
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