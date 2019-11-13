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Пожилая тулячка смогла самостоятельно потушить пожар в своей квартире
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Пожилая тулячка смогла самостоятельно потушить пожар в своей квартире

71-летняя женщина госпитализирована с ожогами ног, рук, груди и живота.

Вечером 12 ноября в квартире одного из домов по ул. Лейтейзена в Туле произошел пожар. Сообщение о пожаре поступило в 22:58.
 
По данным регионального МЧС, к моменту приезда огнеборцев возгорание было ликвидировано жильцом квартиры. На кухне размером 2,5×3 м оплавились стеклопакеты, сгорел кухонный гарнитур, холодильник и потолок, а также закоптились стены по всей площади кухни.
 
 
Как стало известно Myslo, в результате происшествия пострадала 71-летняя хозяйка квартиры. Она смогла самостоятельно справиться с огнем. Женщину госпитализировали с ожогами ног, рук, груди и живота.
 
Причину возгорания предстоит установить специалистам.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:00 +9
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