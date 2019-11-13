Пожилая тулячка смогла самостоятельно потушить пожар в своей квартире

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Вечером 12 ноября в квартире одного из домов по ул. Лейтейзена в Туле произошел пожар. Сообщение о пожаре поступило в 22:58.

По данным регионального МЧС, к моменту приезда огнеборцев возгорание было ликвидировано жильцом квартиры. На кухне размером 2,5×3 м оплавились стеклопакеты, сгорел кухонный гарнитур, холодильник и потолок, а также закоптились стены по всей площади кухни.

Как стало известно Myslo, в результате происшествия пострадала 71-летняя хозяйка квартиры. Она смогла самостоятельно справиться с огнем. Женщину госпитализировали с ожогами ног, рук, груди и живота.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.