Экс-арсеналец Лука Джорджевич откроет в Туле ресторан

Фото: https://twitter.com/g_o_s_h_a.

Туляки обратили внимание на большой баннер, расположенный недалеко от остановки «Улица Первомайская».

Тульские болельщики обсуждают рекламный баннер, появившийся на проспекте Ленина. На нем изображен бывший арсеналец, а ныне футболист московского «Локомотива» Лука Джорджевич и интригующая надпись «Скоро».

Значит ли это, что нападающий вернется в «Арсенал»? Может, когда-нибудь и вернется:).

Но в данном случае речь идет об открытии собственного ресторана, который появится на проспекте Ленина. По информации Myslo, место будет называться «Casa Di Luka». Когда точно состоится открытие, пока неизвестно.