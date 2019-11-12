Фото: https://twitter.com/g_o_s_h_a.
Экс-арсеналец Лука Джорджевич откроет в Туле ресторан
Туляки обратили внимание на большой баннер, расположенный недалеко от остановки «Улица Первомайская».
Тульские болельщики обсуждают рекламный баннер, появившийся на проспекте Ленина. На нем изображен бывший арсеналец, а ныне футболист московского «Локомотива» Лука Джорджевич и интригующая надпись «Скоро».
Значит ли это, что нападающий вернется в «Арсенал»? Может, когда-нибудь и вернется:).
Но в данном случае речь идет об открытии собственного ресторана, который появится на проспекте Ленина. По информации Myslo, место будет называться «Casa Di Luka». Когда точно состоится открытие, пока неизвестно.
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