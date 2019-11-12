Газ и воду к участкам в Северном Заречье Тулы подведут в 2020-2021 году

Сегодня руководители Тулы встретились с многодетными семьями и рассказали о планах по развитию площадок, выделенных под строительство жилых домов.

Между квартирой и частным домом большинство семей выберет частный дом. А если эта семья еще и многодетная, то приоритеты тут очевидны. В Туле жилищным вопросом многодетных семей начали заниматься еще в 2012 году. В числе первых землю под застройку получили те, кто сегодня уже переехал жить в свои дома в Северном Заречье.

Ольга Слюсарева – Важно, что сегодня государство уделяет большое внимание многодетным семьям. По инициативе Президента Владимира Владимировича Путина разработан нацпроект «Демография», направленный, в том числе, и на повышение рождаемости. В Тульской области действуют различные меры соцподдержки многодетных семей, – отметила глава Тулы Ольга Слюсарева. – Я сама многодетная мать и поэтому хорошо понимаю, что если есть возможность переехать в частный дом – это благодать для семьи.

В Северном Заречье было бесплатно выдано под строительство жилого дома 425 земельных участков, но строить дома своими силами дело не быстрое, поэтому построено пока только 86 домов, а в эксплуатацию введено 26.

Оксана Гуди – В Туле на сегодняшний день проживает порядка 5000 многодетных семей. Из низ около 2000 уже получили земельные участки. Еще столько же примерно в настоящее время стоят на очереди на получение земли под строительство, – рассказала Оксана Гуди, помощник главы администрации по вопросам многодетных семей.

Люди постепенно начали переезжать в дома в Северном Заречье и обустраивать приусадебные участки.

Вопросы развития площадки в северной части Заречья представители многодетных семей подняли на одном из личных приемов главы администрации города. После обращения профильным ведомствам было поручено разработать план по обеспечению территории необходимой инфраструктурой. Что уже сделано, показывают гостям.

Дмитрий Миляев – Работы, понятное дело, достаточно много. Везде есть обеспеченность подъездными путями. Они выполнены в щебне. Плюс ко всему прочему подведено электричество ко всем площадкам. Все участки на сегодняшний день сталкиваются с вопросами обеспеченности водой и газом, того, что необходимо для комфортной жизни, – отметил Дмитрий Миляев.

Что касается строительства водопровда и газопровода, то эти вопросы будут полностью сняты в 2021-2022 годах.

Заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин:

Алексей Сорокин – Здесь будет построено почти 19,5 км водопроводных сетей. Часть работ по прокладке и устройству колодцев завершена. Все работы планируют закончить к концу 2021 года. Но и к этим построенным сетям уже можно подключаться, на данный момент Тулагорводоканал выдал около 50 технических условий для подключения. По газификации сейчас идет проектная работа. От управления капитального строительства в Тулагоргаз направлен запрос о выдаче технических условий. Сейчас он проводит расчетную схему, готова она будет в марте 2020 года. Далее мы заключим договор на технологическое присоединение. Газифицировать планируется дома в 2020-2021 годах. На эти цели предусмотрено порядка 60 млн рублей.

Завершилась встреча чаепитием.

Всего в Туле восемь площадок для многодетных семей. Дома на них могут построить около двух тысяч туляков.