В тройном ДТП на ул. Ложевой в Туле пострадал мужчина

10 ноября в 17.20 в Туле на улице Ложевой 40-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, по предварительной информации, врезался в попутный Volkswagen Passat, который, в свою очередь, столкнулся с Dodge Caravan.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель Volkswagen. Ему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.