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В тройном ДТП на ул. Ложевой в Туле пострадал мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В тройном ДТП на ул. Ложевой в Туле пострадал мужчина

Все подробности происшествия устанавливаются.

10 ноября в 17.20 в Туле на улице Ложевой 40-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, по предварительной информации, врезался в попутный Volkswagen Passat, который, в свою очередь, столкнулся с Dodge Caravan.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель Volkswagen. Ему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:40 0
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