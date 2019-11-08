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В Тульской области установлена компенсация для дружинников в случае травм

В Тульской области установлена компенсация для дружинников в случае травм

Соответствующий закон подписал губернатор.

Подписан Закон Тульской области «О внесении изменения в статью 41 Закона Тульской области «О регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин на территории Тульской области».

Законом установлена компенсация для народных дружинников, которым в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории области причинен легкий и тяжкий вред здоровью.

Размер компенсации в случае причинения лёгкого вреда здоровью составит 5000 рублей, в случае причинения тяжкого вреда здоровью — 50 000 рублей.

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