Почему в Туле пропали маршрутки №52?

Фото из архива Myslo.

В редакцию Myslo обратились обеспокоенные туляки. С 1 ноября внезапно по маршруту № 52 (Малые Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады) перестали ходить пассажирские микроавтобусы. По словам наших читателей, перевозчик уведомил об этом лишь за несколько дней до прекращения своей работы.

За комментариями Myslo обратился в пресс-службу администрации Тулы. Нам сообщили, что на несоблюдение графика движения маршруток жители жаловались еще с 2016 года.

– Неоднократно администрация проводила встречи с жителями, в ходе которых была выявлена основная трудность транспортной компании АП «ТПП», обслуживающей автобусный маршрут № 52, — недостаточная производственная мощность. Администрация города пошла навстречу перевозчику, выделив время на приведение работы предприятия в соответствие взятым на себя обязательствам.

Однако перевозки продолжали осуществляться нерегулярно, расписание не соблюдалось, средний показатель выполнения транспортной работы составлял 34%. Это вынудило уполномоченный орган вести с перевозчиком претензионную работу по наведению порядка на маршруте, — сообщается в ответе.

По информации городской администрации, 4 сентября 2019 года перевозчик обратился в уполномоченный орган, выдавший свидетельство об осуществлении перевозок, с заявлением о прекращении его действия.

Согласно нормам законодательства, действие свидетельства прекращается по истечении 90 дней со дня подачи заявления. В это время перевозчик обязан продолжать работу, а уполномоченный орган должен провести открытый конкурс на право осуществления перевозок на данном маршруте.

– Не принимая во внимание нормы действующего законодательства, не уведомив о принятом решении администрацию города, 1 ноября перевозчик прекратил регулярные перевозки по данному маршруту, — сообщают городские власти.

В администрации отметили, что сейчас вместо маршрутки №52 организована работа автобуса среднего класса маршрута №13-А. С 6.45 до 19.30 выполняются десять дополнительных прямых рейсов, расписание согласовано с жителями. Это — временная мера.

В настоящее время уполномоченный орган ведет конкурсное производство.