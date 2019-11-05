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Почему в Туле пропали маршрутки №52?
Фото из архива Myslo.

Почему в Туле пропали маршрутки №52?

В этом вопросе разбирался Myslo.

В редакцию Myslo обратились обеспокоенные туляки. С 1 ноября внезапно по маршруту № 52 (Малые Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады) перестали ходить пассажирские микроавтобусы. По словам наших читателей, перевозчик уведомил об этом лишь за несколько дней до прекращения своей работы.
 
За комментариями Myslo обратился в пресс-службу администрации Тулы. Нам сообщили, что на несоблюдение графика движения маршруток жители жаловались еще с 2016 года.
 
– Неоднократно администрация проводила встречи с жителями, в ходе которых была выявлена основная трудность транспортной компании АП «ТПП», обслуживающей автобусный маршрут № 52, — недостаточная производственная мощность. Администрация города пошла навстречу перевозчику, выделив время на приведение работы предприятия в соответствие взятым на себя обязательствам.
 
Однако перевозки продолжали осуществляться нерегулярно, расписание не соблюдалось, средний показатель выполнения транспортной работы составлял 34%. Это вынудило уполномоченный орган вести с перевозчиком претензионную работу по наведению порядка на маршруте, — сообщается в ответе.
 
По информации городской администрации, 4 сентября 2019 года перевозчик обратился в уполномоченный орган, выдавший свидетельство об осуществлении перевозок, с заявлением о прекращении его действия.
 
Согласно нормам законодательства, действие свидетельства прекращается по истечении 90 дней со дня подачи заявления. В это время перевозчик обязан продолжать работу, а уполномоченный орган должен провести открытый конкурс на право осуществления перевозок на данном маршруте.
 
– Не принимая во внимание нормы действующего законодательства, не уведомив о принятом решении администрацию города, 1 ноября перевозчик прекратил регулярные перевозки по данному маршруту, — сообщают городские власти.
 
В администрации отметили, что сейчас вместо маршрутки №52 организована работа автобуса среднего класса маршрута №13-А. С 6.45 до 19.30 выполняются десять дополнительных прямых рейсов, расписание согласовано с жителями. Это — временная мера.
 
В настоящее время уполномоченный орган ведет конкурсное производство.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:49 +1
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