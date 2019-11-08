В УФСИН прокомментировали смерть заключенного по делу «кремлевских решальщиков» в тульской колонии

В одном из учреждений УФСИН по Тульской области скончался криминальный авторитет Султан Сигаури.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в колонии в Тульской области скончался Султан Сигаури, осужденный по делу «решальщиков». Преступники выдавали себя за высокопоставленных чиновников Кремля, предлагая должности состоятельным клиентам. Они получали от жертв миллионы, а потом выманивали их за границу и там убивали.

В колонии у Сигаури давно наблюдались проблемы со здоровьем: отнимались руки и ноги. Врачи не могли установить причину заболевания, предположили неврологию. В связи с этим в колонии собрали все необходимые документы для освобождения осужденного по состоянию здоровья. Но выйти на свободу Сигаури так и не успел — умер 4 ноября прямо в колонии.

В УФСИН России по Тульской области по запросу Myslo прокомментировали эту информацию:

– Осужденный Сигаури более года находился на беспрерывном стационарном лечении в ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России, где ему оказывалась вся необходимая медицинская помощь.

У осужденного было диагностировано заболевание, подпадающее под действие постановления Правительства РФ от 6 февраля 2004 года №54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью».

Руководством ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России были подготовлены и предоставлены в установленном порядке в суд необходимые документы для принятия решения об освобождении от дальнейшего отбытия наказания.

Однако состояние осужденного только ухудшалось.

В ведомстве уточнили, что Сигаури скончался 4 ноября, «невзирая на проводимые реанимационные мероприятия».