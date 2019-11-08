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В УФСИН прокомментировали смерть заключенного по делу «кремлевских решальщиков» в тульской колонии

В УФСИН прокомментировали смерть заключенного по делу «кремлевских решальщиков» в тульской колонии

В одном из учреждений УФСИН по Тульской области скончался криминальный авторитет Султан Сигаури.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в колонии в Тульской области скончался Султан Сигаури, осужденный по делу «решальщиков». Преступники выдавали себя за высокопоставленных чиновников Кремля, предлагая должности состоятельным клиентам. Они получали от жертв миллионы, а потом выманивали их за границу и там убивали.
 

В колонии у Сигаури давно наблюдались проблемы со здоровьем: отнимались руки и ноги. Врачи не могли установить причину заболевания, предположили неврологию. В связи с этим в колонии собрали все необходимые документы для освобождения осужденного по состоянию здоровья. Но выйти на свободу Сигаури так и не успел — умер 4 ноября прямо в колонии.

В УФСИН России по Тульской области по запросу Myslo прокомментировали эту информацию:
 
– Осужденный Сигаури более года находился на беспрерывном стационарном лечении в ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России, где ему оказывалась вся необходимая медицинская помощь.
 
У осужденного было диагностировано заболевание, подпадающее под действие постановления Правительства РФ от 6 февраля 2004 года №54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью».
 
Руководством ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России были подготовлены и предоставлены в установленном порядке в суд необходимые документы для принятия решения об освобождении от дальнейшего отбытия наказания.
 
Однако состояние осужденного только ухудшалось.
 
В ведомстве уточнили, что Сигаури скончался 4 ноября, «невзирая на проводимые реанимационные мероприятия».
 
 

Криминальный авторитет Султан Сигаури был осужден за пособничество в организации громкого заказного убийства совладельца компании «Саратовстройстекло» Михаила Ланина. Мужчина был застрелен летом 2011 года во Франции.

По данным СКР, Сигаури был участником группировки «решальщиков», выдававших себя за сотрудников администрации Президента РФ и предлагавших бизнесменам должности за вознаграждение в миллионы долларов. Затем некоторых жертв убивали.

Сигаури полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Суд вынес решение о назначении наказания — 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Поскольку преступник отбывал наказание в 12 лет за участие в покушении на бизнесвумен, два срока частично сложили. По совокупности преступлений Сигаури должен был провести в колонии 14 лет.

Сколько всего людей стали жертвами и погибли от рук группировки «решальщиков», до сих пор устанавливается.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:45 +6
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