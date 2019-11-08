В УФСИН прокомментировали смерть заключенного по делу «кремлевских решальщиков» в тульской колонии
В одном из учреждений УФСИН по Тульской области скончался криминальный авторитет Султан Сигаури.
В колонии у Сигаури давно наблюдались проблемы со здоровьем: отнимались руки и ноги. Врачи не могли установить причину заболевания, предположили неврологию. В связи с этим в колонии собрали все необходимые документы для освобождения осужденного по состоянию здоровья. Но выйти на свободу Сигаури так и не успел — умер 4 ноября прямо в колонии.
Криминальный авторитет Султан Сигаури был осужден за пособничество в организации громкого заказного убийства совладельца компании «Саратовстройстекло» Михаила Ланина. Мужчина был застрелен летом 2011 года во Франции.
По данным СКР, Сигаури был участником группировки «решальщиков», выдававших себя за сотрудников администрации Президента РФ и предлагавших бизнесменам должности за вознаграждение в миллионы долларов. Затем некоторых жертв убивали.
Сигаури полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Суд вынес решение о назначении наказания — 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Поскольку преступник отбывал наказание в 12 лет за участие в покушении на бизнесвумен, два срока частично сложили. По совокупности преступлений Сигаури должен был провести в колонии 14 лет.
Сколько всего людей стали жертвами и погибли от рук группировки «решальщиков», до сих пор устанавливается.