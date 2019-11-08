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В Туле водитель Audi съехал с дороги и врезался в дерево
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле водитель Audi съехал с дороги и врезался в дерево

29-летний молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

Накануне вечером, в 20.15, на первом километре автодороги «Скуратово – Прилепы – Лутовиново» Ленинского района, молодой человек 1990 года рождения на Audi А6 не справился с управлением и врезался в дерево.

Как уточнили инспекторы группы по пропаганде БДД регионального УГИБДД, водитель получил различные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:52 +2
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Место
ТулаЛенинский район

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