В Туле водитель Audi съехал с дороги и врезался в дерево

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

29-летний молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

Накануне вечером, в 20.15, на первом километре автодороги «Скуратово – Прилепы – Лутовиново» Ленинского района, молодой человек 1990 года рождения на Audi А6 не справился с управлением и врезался в дерево.

Как уточнили инспекторы группы по пропаганде БДД регионального УГИБДД, водитель получил различные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.