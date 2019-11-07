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Тульских чиновников научат работать с цифровыми данными

Тульских чиновников научат работать с цифровыми данными

7 ноября в кластере «Октава» стартовало обучение служащих работе с большими данными и цифровыми технологиями

7 ноября в кластере «Октава» стартовало обучение государственных служащих, сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных организаций по программе повышения квалификации «CDO (Chief Data Officer) – управление, основанное на данных». Обучение проводит АНО ВО «Университет Иннополис», специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий, в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

«Университет Иннополис» – это инновационный город под Казанью. Он появился несколько лет назад, но уже успел прославиться как особая экономическая зона, где самое крутое IT-образование по западным программам, доступная инфраструктура и большие возможности для IT-развития и бизнеса. Все это звучит как сказка или сюжет фантастического кино. И вот в эту фантастику погрузились на три дня очного интенсива 329 слушателей – муниципальных и госслужащих, руководителей и сотрудников учреждений образования, культуры, здравоохранения.

Что такое CDO, организаторы интенсива очень доходчиво объяснили, показав рекламный ролик.

– Поздравляю вас с вступлением в нашу большую семью – тех, кто верит, что цифровая трансформация российской экономики есть будущее нашей страны. Желаю вам смелости и отваги, – обратился по видеосвязи к собравшимся Максим Акимов, зампред правительства РФ. – В мире накоплен огромный массив данных. Цифровизация данных меняет этот мир, меняет управленческие модели и поведение людей. А главной проблемой цифровизации является наши косность, лень, невежество и страх изменений. Надеюсь, что расстаться с этим страхом вы сможете на площадках «Университета Иннополис».

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин поблагодарил Университет Иннополис за сотрудничество.

– Сегодня в сфере госуправления, да и не только в ней, большой дефицит кадров, которые понимают, что такое управление, основанное на данных, цифровая экономика и цифровая трансформация. Цифровые управленцы еще не выросли, в основном это «аналоговые» люди, они сдавали экзамены еще с пейджерами. Сегодня условия, скорости и технологии, в которых надо принимать решения, требуют гораздо бОльших компетенций.  Важно, чтобы у нас появилось как можно больше людей, обладающих этими компетенциями. «Университет Иннополис» специализируется на цифровых технологиях и таких компетенций. Наша общая задача – сделать новые технологии инструментом повышения эффективности управления.  

Валерий Шерин напомнил, что в Тульской области в рамках национального проекта обучение цифровизации проходит уже второй раз. В июне в регионе работала команда РАНХиГС.

– Университет запустил программу цифрового обучения в нескольких регионах. Тульская область стала третьим после Татарстана и Башкирии. Учебная программа большая – 180 часов. Она разделена на 3 модуля – один дистанционный и два очных. 7 ноября стартовал первый 3-дневный очный этап. Одна из амбициозных задач, которые мы себе ставим, – совместная разработка кейсов, актуальных для развития именно Тульской области, – отметила Мария Образцова, руководитель Центра проектов и практик, руководитель программы CDO «Университета Иннополис». – Программа ориентирована на работу с базами данными по разным направлениям. С командой BigData слушатели смогут понять, какие данные им нужны, где их брать, как их использовать и анализировать.

Кстати, цифровых направлений, как оказалось, 16: госуслуги, здравоохранение, образование, промышленность, экология, культура, туризм, сельское хозяйство, бюджет, архив, земельные ресурсы, социальная политика, транспортная логистика, «Умный город», «Умный муниципалитет» и  «Цифровой HR».

– Наверное, неправильно утверждать, что за три дня мы научим всему, что связано с большими данными. Это, скорее, старт дальнейшего непрерывного развития в области цифровизации, – пояснил Искандер Бариев, проректор «Университета Иннополис».

Татьяна Кельман работает в Центре информационных технологий, семь лет занимается информатизацией здравоохранения региона. Татьяна была в «Университете Иннополис» на конференции, но такое обучение проходит впервые: 

– Это прекрасная возможность для каждого из нас пройти обучение и обменяться опытом с коллегами из Татарстана. Мы несколько лет занимается развитием информационной системы здравоохранения, которая внедрена во всех поликлиниках и больницах. Мне хочется познакомиться с внедрением технологии искусственного интеллекта и обработки больших данных в сфере здравоохранения Тульской области.   

Дмитрий Ярцев, зам. начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, пришел на обучение с конкретной задачей:

– Для транспортной структуры города, для системы «Умный город» уметь извлекать нужные данные, анализировать их и принимать на основе анализа эффективные решения – жизненно необходимый навык. За ним и пришел на это обучение. Мы уже внедряем «умные остановки», «умные светофоры», работаем совместно с учеными ТулГУ по оптимизации дорожного движения. Но транспортная система города очень разноплановая. И анализ данных по движению общественного транспорта, потоков личного транспорта и пассажиропотоков, учет интересов пешеходов и велосипедистов позволит сделать Тулу более комфортным городов.  

Демфира Гришина, исполнительный директор Клиники «Мать и дитя», на этом интенсиве выступает в роли модератора трека «Цифровое здравоохранение»:

– Это проект обучения направлен на повышение эффективности работы органов госвласти. В моем треке участвуют сотрудники лечебных учреждений, сотрудники министерства здравоохранения и министерства информатизации. В рабочей группе все вместе мы будем разрабатывать цифровой проект с максимальной востребованностью в практической жизни. Моя задача модератора – помочь всем членам рабочей группы выстроить коммуникации. В бизнес-среде есть понятие бизнес-процесса, в среде служащих – регламенты. На занятиях будем разбирать, как цифровые технологии могут сделать эти регламенты проще, понятнее, прозрачнее и эффективнее. Организаторы интенсива подбирали модераторов из одной сферы – чтобы мы разговаривали на одном языке, и неким опытом в сфере цифровизации. 14 декабря члены моего трека будут защищать свои цифровые проекты.

По мнению Демфиры, курс «Университета Иннополис» – отличная возможность построить карьеру, получить новые компетенции и повысить свой профессиональный уровень.

Виктор Удальцов, директор интернет-агентства и студии «Четвертый кит», будет модератором на треке «Цифровая культура»:

– Я работаю в медиа давно, и data-журналистика, работа с большими данными мне близка тоже давно. В моей группе будут работники библиотек и домов культуры. Люди понимают, что мир меняется, но не всегда осознают, что с этим делать. Надеюсь, этому научимся.

Наталья Еремина, руководитель общественной организации «Тульские подростки», тоже модератор сессии «Цифровое образование»:

– Главная компетенция, на мой взгляд, для любого чиновника – работа с людьми. И самое важное на этом интенсиве – дать возможность служащим формулировать на понятном не канцелярском языке проблему, выстраивать алгоритм решения. Работу в группе будем строить по шагам – сначала маленькая проблема, потом посложнее. Не бояться ошибок и разворачиваться на 180 градусов, если решение не идет. Навык оцифровки любого процесса, будь то бизнес-процесс или регламенты в чиновничьей среде, самый актуальный и востребованный сейчас. Зачастую мы ввязываемся в какие-то проекты вместо того, чтобы проанализировать цифры и принять решение на основе этого анализа, а не каких-то модных веяний.

После вступительных речей слушателей вдохновил и буквально зажег своей лекцией о цифровом мире Андрей Кулинич,  преподаватель Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС.

Самые яркие положения этой лекции – чуть позже на Myslo.

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Татьяна Алексеева
сегодня, в 19:32 0
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