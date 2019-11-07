Четверо туляков грабили, насиловали и вламывались в дома

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области признаны Центральным районным судом Тулы достаточными для вынесения приговора четверым жителям областного центра. Как уточняет пресс-служба ведомства, в их криминальном «послужном списке» – незаконное проникновение в жилище, разбой, изнасилование и грабёж.

Антон Демяненко и Дмитрий Ширкунов

Следствием и судом установлено, что 19 сентября прошлого года Антон Демяненко, Дмитрий Ширкунов и Евгений Кузнецов приехали к жителю Новомосковска, чтобы обговорить условия возврата денег, которые тот был им должен. Должник не открыл кредиторам дверь – тогда злоумышленники насильно проникли в жилище.

Позже, 9 октября Кузнецов и Демяненко недалеко от деревни Прудное изнасиловали тулячку, с которой познакомились на сайте знакомств. Один из преступников отобрал у жертвы рюкзак и телефон.

21 ноября 2018 года Ширкунов и Кузнецов, вместе со своим приятелем Александром Подшибякиным, вооружившись гвоздодером и раскладным ножом, проникли в один из частных домов и напали на хозяина. Добычей разбойников стали деньги, телевизор и три мобильных телефона.

Суд приговорил Демяненко и Подшибякина к 9,5 годам лишения свободы. Дмитрий Ширкунов проведёт за решёткой 10 лет, Евгений Кузнецов – 12. Демяненко, Подшибякин и Ширкунов будут отбывать наказание в колонии особого режима, Кузнецов – в колонии строгого режима.