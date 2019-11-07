Четверо туляков грабили, насиловали и вламывались в дома
По совокупности преступники получили более 40 лет лишения свободы.
Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области признаны Центральным районным судом Тулы достаточными для вынесения приговора четверым жителям областного центра. Как уточняет пресс-служба ведомства, в их криминальном «послужном списке» – незаконное проникновение в жилище, разбой, изнасилование и грабёж.
Антон Демяненко и Дмитрий Ширкунов
Следствием и судом установлено, что 19 сентября прошлого года Антон Демяненко, Дмитрий Ширкунов и Евгений Кузнецов приехали к жителю Новомосковска, чтобы обговорить условия возврата денег, которые тот был им должен. Должник не открыл кредиторам дверь – тогда злоумышленники насильно проникли в жилище.
Позже, 9 октября Кузнецов и Демяненко недалеко от деревни Прудное изнасиловали тулячку, с которой познакомились на сайте знакомств. Один из преступников отобрал у жертвы рюкзак и телефон.
21 ноября 2018 года Ширкунов и Кузнецов, вместе со своим приятелем Александром Подшибякиным, вооружившись гвоздодером и раскладным ножом, проникли в один из частных домов и напали на хозяина. Добычей разбойников стали деньги, телевизор и три мобильных телефона.
Суд приговорил Демяненко и Подшибякина к 9,5 годам лишения свободы. Дмитрий Ширкунов проведёт за решёткой 10 лет, Евгений Кузнецов – 12. Демяненко, Подшибякин и Ширкунов будут отбывать наказание в колонии особого режима, Кузнецов – в колонии строгого режима.