новости
новости
Регистрация
Туляки смогут пройти бесплатный анализ на диабет

Туляки смогут пройти бесплатный анализ на диабет

Для этого нужно пройти онлайн-тестирование и получить специальный промокод.

Сотрудники Роспотребнадзора предлагают всем желающим бесплатно пройти тест на предрасположенность к диабету и узнать, насколько они подвержены этому заболеванию.

Своевременное выявление симптомов сахарного диабета 2-го типа позволяет снизить риск развития заболевания и избежать тяжелых осложнений. К Всемирному дню борьбы с диабетом Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запускает акцию «Диабет: знаю, контролирую, живу».

Каждый желающий сможет с 14 по 17 ноября бесплатно сдать анализ на диабет. Для этого достаточно пройти онлайн-тест, по результатам которого пользователь получит промокод, дающий право на бесплатное скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови, которое можно пройти во всех медицинских офисах CMD и медучреждениях – партнерах Центра молекулярной диагностики.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:47 0
Другие статьи по темам
Событие
онлайн-тестированиетест на диабетанализ на диабетРоспотребнадзорскрининговое обследование
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Четверо туляков грабили, насиловали и вламывались в дома
Четверо туляков грабили, насиловали и вламывались в дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.