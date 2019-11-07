Туляки смогут пройти бесплатный анализ на диабет

Для этого нужно пройти онлайн-тестирование и получить специальный промокод.

Сотрудники Роспотребнадзора предлагают всем желающим бесплатно пройти тест на предрасположенность к диабету и узнать, насколько они подвержены этому заболеванию.

Своевременное выявление симптомов сахарного диабета 2-го типа позволяет снизить риск развития заболевания и избежать тяжелых осложнений. К Всемирному дню борьбы с диабетом Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запускает акцию «Диабет: знаю, контролирую, живу».

Каждый желающий сможет с 14 по 17 ноября бесплатно сдать анализ на диабет. Для этого достаточно пройти онлайн-тест, по результатам которого пользователь получит промокод, дающий право на бесплатное скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови, которое можно пройти во всех медицинских офисах CMD и медучреждениях – партнерах Центра молекулярной диагностики.