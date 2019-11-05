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Юных туляков приглашают на кастинг телепередачи «Лучше всех»
Кадр из видео.

Юных туляков приглашают на кастинг телепередачи «Лучше всех»

Ведущим шоу является Максим Галкин.

Юных туляков приглашают на кастинг телепередачи «Лучше всех». Это детское телевизионное шоу талантов, куда приглашаются ребята в возрасте от 3 до 12 лет.

Как сообщают организаторы, в Туле кастинг состоится 23 и 24 ноября. Записаться можно по телефону 8 (910) 555-97-01.

- Если ваш ребенок проявляет экстраординарные способности в творчестве, спорте или науке, если он лучше всех поет, танцует, показывает фокусы или чеканит мяч, и, кроме того, не боится сцены и не лезет за словом в карман, значит, вам сюда! — говорят организаторы телепередачи.

 

Отметим, что в 2018 году в шоу Максима Галкина приняла участие пятилетняя тулячка Полина Бахтигозина. Девочка удивила ведущего своим интересом к… лягушкам! Подробнее читайте здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:08 0
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