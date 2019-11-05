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Юных туляков приглашают на кастинг телепередачи «Лучше всех». Это детское телевизионное шоу талантов, куда приглашаются ребята в возрасте от 3 до 12 лет.

Как сообщают организаторы, в Туле кастинг состоится 23 и 24 ноября. Записаться можно по телефону 8 (910) 555-97-01 .

- Если ваш ребенок проявляет экстраординарные способности в творчестве, спорте или науке, если он лучше всех поет, танцует, показывает фокусы или чеканит мяч, и, кроме того, не боится сцены и не лезет за словом в карман, значит, вам сюда! — говорят организаторы телепередачи.

Отметим, что в 2018 году в шоу Максима Галкина приняла участие пятилетняя тулячка Полина Бахтигозина. Девочка удивила ведущего своим интересом к… лягушкам! Подробнее читайте здесь.