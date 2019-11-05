Щекинские коммунальщики подавали жителям некачественную воду

Щекинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области проведено административное расследование в отношении ООО «Водо-канализационное хозяйство». Поводом для проверки коммунального предприятия стала жалоба местного жителя.

Выяснилось, что подаваемая предприятием населению питьевая вода не соответствует санитарным-химическим нормам. В отношении юрлица было возбужден административное дело по статье 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».

Постановлением Щекинского районного суда ООО «Водо-канализационное хозяйство» признано виновным, на организацию наложен административный штраф в размере 25 тысяч рублей.