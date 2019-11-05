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Щекинские коммунальщики подавали жителям некачественную воду

Щекинские коммунальщики подавали жителям некачественную воду

В ходе проверки Роспотребнадзора выявлено несоответствие воды санитарно-химическим показателям.

Щекинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области проведено административное расследование в отношении ООО «Водо-канализационное хозяйство». Поводом для проверки коммунального предприятия стала жалоба местного жителя.

Выяснилось, что подаваемая предприятием населению питьевая вода не соответствует санитарным-химическим нормам. В отношении юрлица было возбужден административное дело по статье 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».

Постановлением Щекинского районного суда ООО «Водо-канализационное хозяйство» признано виновным, на организацию наложен административный штраф в размере 25 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:50 +3
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Тульская областьЩекинский район

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