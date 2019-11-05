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В Тульской области предложили ужесточить запреты для курильщиков

В Тульской области предложили ужесточить запреты для курильщиков

Соответствующий законопроект внесен в облдуму.

В Тульской области предлагают ввести дополнительные ограничения для курильщиков в отдельных общественных местах и в помещениях. Соответствующий законопроект в облдуму внес главный прокурор региона Роман Прасков. 

В пояснительной записке уточняются места, где запрещено курить:

  • на остановочных пунктах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем десять метров от них;
  • на территориях парков, скверов, набережных (за исключением специально выделенных мест на открытом воздухе);
  • на парковках, в подземных гаражах;
  • в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли,  общественного питания;   
  • в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входа в  подъезды многоквартирных домов (за исключением специально выделенных мест на открытом воздухе);
  • в местах (на территориях) проведения культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе, обозначенных организаторами как место проведения таких мероприятий, во время их проведения;
  • в подземных и крытых надземных пешеходных переходах.

Пока что законопроект направлен для подготовки правового заключения и организации рассмотрения депутатами облдумы.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:43 +6
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