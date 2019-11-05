Тульская область получила две награды на Russian Open Event Expo

Фото: vk.com/komtourism71.

Регион отметили в номинациях «Лучшее событийное пространство» и «Лучшее культурное событие с участием профессиональных творческих коллективов».

Тульская область заняла призовые места на VII Всероссийской ярмарке событийного туризма Russian Open Event Expo. Ярмарка проходила во время IX Туристского форума «Открытый Крым» в Симферополе.

Во всероссийском конкурсе в области событийного туризма принимали участие муниципальные образования всех уровней, субъекты РФ, а также проекты и мероприятия в сфере спортивного, культурного, гастрономического и делового туризма. Тульская область стала лауреатом в двух номинациях, завоевав третьи места.

«В номинации «Лучшее событийное пространство» одержала победу экспозиция Тульского областного экзотариума «Под пологом тропического леса», а в номинации «Лучшее культурное событие с участием профессиональных творческих коллективов» — Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик»», — сообщает комитет Тульской области по развитию туризма.