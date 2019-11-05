новости
новости
Регистрация
Тульская область получила две награды на Russian Open Event Expo
Фото: vk.com/komtourism71.

Тульская область получила две награды на Russian Open Event Expo

Регион отметили в номинациях «Лучшее событийное пространство» и «Лучшее культурное событие с участием профессиональных творческих коллективов».

Тульская область заняла призовые места на VII Всероссийской ярмарке событийного туризма Russian Open Event Expo. Ярмарка проходила во время IX Туристского форума «Открытый Крым» в Симферополе.
 
Во всероссийском конкурсе в области событийного туризма принимали участие муниципальные образования всех уровней, субъекты РФ, а также проекты и мероприятия в сфере спортивного, культурного, гастрономического и делового туризма. Тульская область стала лауреатом в двух номинациях, завоевав третьи места.
 

«В номинации «Лучшее событийное пространство» одержала победу экспозиция Тульского областного экзотариума «Под пологом тропического леса», а в номинации «Лучшее культурное событие с участием профессиональных творческих коллективов» — Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик»», — сообщает комитет Тульской области по развитию туризма.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:31 +5
Другие статьи по темам
Событие
туризмсобытийный туризмразвитие туризма
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области предложили ужесточить запреты для курильщиков
В Тульской области предложили ужесточить запреты для курильщиков
В Тульской области ревнивец напоил гостью ворованной водкой и напал на нее с ножом
В Тульской области ревнивец напоил гостью ворованной водкой и напал на нее с ножом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.