Туламашзавод поздравил Тамару Головину с почетным званием «Заслуженный журналист РФ»

— Сердечно поздравляем Тамару Александровну Головину с высокой наградой – почетным званием «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Это приятный повод выразить благодарность за очень важный и полезный, творческий труд очаровательной женщине с выдающимися личностными качествами. Ваши заслуги в развитии отечественной журналистики неоспоримы. Вы не только талантливый руководитель и видный общественный деятель, но и одаренный журналист, литератор. Областная газета «Молодой коммунар» близка землякам и востребована читателями во многом благодаря и Вашим авторским материалам, отличающимся художественными достоинствами и особым стилем. Весь коллектив Туламашзавода всегда с большим интересом читает их и с нетерпением ждет новых публикаций.

Вы уверенно держите руку на пульсе области и страны. Коллектив издания под Вашим руководством правдиво и профессионально рассказывает об основных событиях, производственных достижениях, о людях, которые множат славу города-героя Тулы и Тульской области, о важных вехах и историческом пути нашего региона.

От всей души желаем Вам новых удачных проектов, счастья, процветания и благополучия, здоровья, дальнейших успехов в Вашем благородном деле!

ПО «Туламашзавод».