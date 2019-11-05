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Сотрудники тульских предприятий освоили современные методы защиты информации
Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

Сотрудники тульских предприятий освоили современные методы защиты информации

Тематический семинар состоялся на базе Высшей технической школы тульской «Октавы».

Основным спикером мероприятия стал Дмитрий Беляев – кандидат экономических наук, президент ИТ-Ассоциации Республики Коми, имеющий опыт работы в области экономики защиты информации и цифровизации более 15 лет:

– Экономика защиты информации используется везде, где защищают информацию, будь то конечный пользователь, малое или крупное предприятие или банк. Ее подходы позволяют оценить затраты на защиту информационных систем и обосновать их. В условиях цифровой трансформации крайне важно внимательно подходить к вопросам информационной безопасности цифровых продуктов и технологий, – отметил эксперт.

Семинар проводился в рамках трека «Подготовка кадров для Индустрии 4.0» для достижения показателей национальных проектов «Повышение производительности труда» и «Цифровая экономика».

В мероприятии приняли участие профильные специалисты, курирующие вопросы безопасности и IT 12 предприятий и организаций Тульской области, в том числе ПАО «Октава», ООО «Тулачермет-Сталь», ПАО «Тульский оружейный завод» и других.

Итогом семинара стало формирование мини-проектов создания и развития направлений информационной безопасности производственных предприятий в условиях цифровой экономики. Эти проекты участники семинара смогут применить в работе на своих предприятиях.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:40 0
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