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Погода в Туле 6 ноября: дождливо, тепло и ветрено

Погода в Туле 6 ноября: дождливо, тепло и ветрено

Синоптики обещают облачность и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачная погода.

Днём небольшой, местами умеренный дождь (до 2 мм за сутки). Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +8 до +13. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +4
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