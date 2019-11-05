После жалоб водителей на Зеленстрое перенастроят светофоры

Фото из архива Myslo.

Оказалось, что они были неправильно отрегулированы.

После многочисленных жалоб тульских водителей на неправильно настроенные светофоры на Зеленстрое на место выехали специалисты и проверили информацию.

Автомобилисты отмечали, что в микрорайоне из-за светофоров постоянно образуются серьезные пробки.

Как сообщил Myslo глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, выяснилось, что светофоры на этом участке неправильно отрегулированы. С этой проблемой он пообещал разобраться.

– В настоящее время ведется работа по настройке оптимальных циклов светофорного регулирования на пересечениях улиц Г. Маргелова/пр. Ленина, пр. Ленина, 118. Специалисты проводят мониторинг дорожной ситуации. На основании данных проведенного анализа будут проведены корректировки, — сообщили Myslo в пресс-службе администрации.