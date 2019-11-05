Пролетарский район Тулы замер в пробках
Дорожную ситуацию сильно осложнило ДТП возле ТЦ «Рио».
Пролетарский район Тулы замер в серьезных пробках. Согласно «Яндекс. Картам», на пересечении улиц Демидовская Плотина и Пролетарской случилось ДТП.
Из-за этого серьезно осложнилась дорожная ситуация на улицах Ложевая, Степанова, Епифанская, Карла Маркса и др.
Еще одна авария произошла недалеко от пересечения улиц Ложевой и Калинина.
Также сложная дорожная ситуация и в центре города.
Будьте внимательны и заранее выбирайте пути маршрута!