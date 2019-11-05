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Пролетарский район Тулы замер в пробках

Пролетарский район Тулы замер в пробках

Дорожную ситуацию сильно осложнило ДТП возле ТЦ «Рио».

Пролетарский район Тулы замер в серьезных пробках. Согласно «Яндекс. Картам», на пересечении улиц Демидовская Плотина и Пролетарской случилось ДТП.

Из-за этого серьезно осложнилась дорожная ситуация на улицах Ложевая, Степанова, Епифанская, Карла Маркса и др.

Еще одна авария произошла недалеко от пересечения улиц Ложевой и Калинина.

Также сложная дорожная ситуация и в центре города.

Будьте внимательны и заранее выбирайте пути маршрута!

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:46 +5
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