Пролетарский район Тулы замер в пробках

Пролетарский район Тулы замер в серьезных пробках. Согласно «Яндекс. Картам», на пересечении улиц Демидовская Плотина и Пролетарской случилось ДТП.

Из-за этого серьезно осложнилась дорожная ситуация на улицах Ложевая, Степанова, Епифанская, Карла Маркса и др.

Еще одна авария произошла недалеко от пересечения улиц Ложевой и Калинина.

Также сложная дорожная ситуация и в центре города.

Будьте внимательны и заранее выбирайте пути маршрута!