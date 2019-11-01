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Кому в Туле в ноябре отключат газ: список адресов
Фото из архива Myslo.

Кому в Туле в ноябре отключат газ: список адресов

В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» продолжают работы по техобслуживанию газового оборудования в домах и проверяют герметичность газопроводов.

Эти проверки сопряжены с временной приостановкой газоснабжения. Газ отключают с 12.00 до 20.00.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовщикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37, либо сделать заявку на сайте.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

5 ноября

  • ул. Октябрьская, 203, подъезд № 4.

11 ноября

  • ул. Станиславского, 16.
  • ул. Металлургов, 78, подъезд № 1.
  • ул. Доватора, 6, подъезд № 1.

12 ноября

  • ул. Металлургов, 78, подъезд № 2.
  • ул. Приупская, 21, подъезд № 1.
  • ул. Доватора, 6, подъезд № 2.

13 ноября

  • пр. Ленина, 147, корп. 4.
  • ул. Металлургов, 78, подъезд № 3.
  • ул. Приупская, 21, подъезд № 2.

14 ноября

  • ул. Д. Ульянова, 22.
  • ул. Бондаренко, 29, подъезды № 5-7.
  • ул. Металлургов, 78, подъезд № 4.
  • ул. Октябрьская, 205, подъезд № 1.

18 ноября

  • ул. Станиславского, 4.

20 ноября

  • ул. Революции, 24а.
  • ул. Революции, 22.
  • ул. Октябрьская, 207, подъезд № 2.

25 ноября

  • ул. Октябрьская, 209, подъезд № 1.

27 ноября

  • ул. Октябрьская, 209, подъезд № 2.

28 ноября

  • ул. Октябрьская, 211, подъезд № 2.
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