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Взорвалось колесо? В Туле самосвал протаранил микроавтобус

Взорвалось колесо? В Туле самосвал протаранил микроавтобус

В результате ДТП пострадал один человек.

Днем 1 ноября 2019 года на улице Овражной в Туле произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и самосвала МАЗ. 

Водитель МАЗа утверждает, что у него во время движения взорвалось левое переднее колесо, из-за чего его вынесло на встречку.

Так ли это, будет установлено в результате экспертизы, на которую отправят поврежденное колесо.

В результате дорожного происшествия пострадал водитель микроавтобуса. По предварительным данным, у него повреждены ребра и нога. Его госпитализировали.

Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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ДТП на ул. Овражная, Фото: 1
ДТП на ул. Овражная, Фото: 2
ДТП на ул. Овражная, Фото: 3
ДТП на ул. Овражная, Фото: 4
ДТП на ул. Овражная, Фото: 5
ДТП на ул. Овражная, Фото: 6
ДТП на ул. Овражная, Фото: 7
ДТП на ул. Овражная, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:43 +6
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