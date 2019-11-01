Взорвалось колесо? В Туле самосвал протаранил микроавтобус

В результате ДТП пострадал один человек.

Днем 1 ноября 2019 года на улице Овражной в Туле произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и самосвала МАЗ.

Водитель МАЗа утверждает, что у него во время движения взорвалось левое переднее колесо, из-за чего его вынесло на встречку.

Так ли это, будет установлено в результате экспертизы, на которую отправят поврежденное колесо.

В результате дорожного происшествия пострадал водитель микроавтобуса. По предварительным данным, у него повреждены ребра и нога. Его госпитализировали.

Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.