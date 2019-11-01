Туляки написали «Большой этнографический диктант»

В этом году в акции приняли участие порядка 6,5 тысячи жителей региона. Для этого в области были организованы более 100 площадок.

1 ноября Тульская область в четвертый раз присоединилась к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

В течение 45 минут предстояло ответить на 30 вопросов, 10 из которых – региональный компонент. Участники смогли проверить свои знания в областях государственной национальной политики, представления об обычаях и даже традиционной кухне народов России. В региональный компонент включены вопросы, касающиеся культуры и народных традиций того региона, где проходит диктант.

Алевтина Шевелева – В нашем регионе диктант пишут и взрослые, и дети. Ведь его задача не только в том, чтобы напомнить о традициях нашего многонационального государства, но и в том, чтобы привлечь к акции как можно больше людей. Это еще один повод понять, что нас много и мы разные, – отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Сергей Харитонов – 120 национальностей живет на нашей тульской земле. Это уникальная агломерация, которая живет в мире и согласии. Нас всех объединяет любовь к нашей Родине. Наша страна удивительная, и мы просто обязаны помнить наших героев, жить в мире, плечом к плечу, познавать культуру другу друга. Один только пример Великой Отечественной войны, 75-ю годовщину Победы в которой мы будем отмечать в 2020 году, говорит о том, что, когда возникают испытания, то мы все как один становимся на защиту Родины, – сказал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru до 4 ноября включительно организовано онлайн-тестирование. Итоги акции будут подведены 12 декабря.