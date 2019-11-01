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Туляки написали «Большой этнографический диктант»

Туляки написали «Большой этнографический диктант»

В этом году в акции приняли участие порядка 6,5 тысячи жителей региона. Для этого в области были организованы более 100 площадок.

1 ноября Тульская область в четвертый раз присоединилась к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

В течение 45 минут предстояло ответить на 30 вопросов, 10 из которых – региональный компонент. Участники смогли проверить свои знания в областях государственной национальной политики, представления об обычаях и даже традиционной кухне народов России. В региональный компонент включены вопросы, касающиеся культуры и народных традиций того региона, где проходит диктант.

Алевтина Шевелева

– В нашем регионе диктант пишут и взрослые, и дети. Ведь его задача не только в том, чтобы напомнить о традициях нашего многонационального государства, но и в том, чтобы привлечь к акции как можно больше людей. Это еще один повод понять, что нас много и мы разные, – отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Сергей Харитонов

– 120 национальностей живет на нашей тульской земле. Это уникальная агломерация, которая живет в мире и согласии. Нас всех объединяет любовь к нашей Родине. Наша страна удивительная, и мы просто обязаны помнить наших героев, жить в мире, плечом к плечу, познавать культуру другу друга. Один только пример Великой Отечественной войны, 75-ю годовщину Победы в которой мы будем отмечать в 2020 году, говорит о том, что, когда возникают испытания, то мы все как один становимся на защиту Родины, – сказал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru до 4 ноября включительно организовано онлайн-тестирование.  Итоги акции будут подведены 12 декабря.

Галерея
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 1
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 2
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 3
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 4
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 5
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 6
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 7
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 8
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 9
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 10
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 11
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 12
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 13
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 14
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 15
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 16
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 17
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 18
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 19
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 20
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 21
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 22
Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 23
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Туляки написали «Большой этнографический диктант», Фото: 25
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
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