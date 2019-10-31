В Туле началось формирование нового состава региональной Общественной палаты

Представления на кандидатов в состав Общественной палаты Тульской области от региональных НКО и общественных объединений направляются в областную Думу. Кандидатуры от федеральных НКО и межрегиональных общественных объединений следует направлять на имя губернатора Алексея Дюмина.

К представлению, которое должно содержать информацию о деятельности некоммерческой организации, общественного объединения, должны быть приложены копия свидетельства о государственной регистрации организации или копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия устава организации, анкета кандидата и его согласие на обработку персональных данных.

Представления принимаются до 19 ноября. Документы предоставляются в запечатанном конверте с пометкой «Представление о выдвижении кандидата в состав Общественной палаты Тульской области» нарочным по адресу: пр-т Ленина, д. 2, телефон для заказа пропусков: 30-60-28.