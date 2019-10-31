Тульские предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

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Эта инициатива пока не нашла поддержки у промышленников по всей стране.

Замминистра экономического развития Петр Засельский сообщил, что предложение о введении четырехдневной рабочей недели пока не одобрило ни одно из российских предприятий:

– Спроса нет, у нас в основном промышленные предприятия, а эта инициатива может заинтересовать представителей творческих профессий, – приводит слова чиновника ТАСС.

Напомним, эксперимент по сокращению рабочей недели планировалось провести на 15 предприятиях Тульской области, в том числе на «Туламашзаводе», «Алексинской бумажно-картонной фабрике» и «Тулаэлектроприводе».

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