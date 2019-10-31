На каких улицах Тулы не будет электричества 1 ноября
Плановые отключения пройдут в пятницу с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Жореса, 2-46 (чётн.), 3-43 (нечётн.),
- ул. 2-я Хомутовка, 7-31 (нечётн.), 12-26 (чётн.),
- ул. Томпа, 2-42 (чётн.), 3-45 (нечётн.),
- ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23,
- ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.),
- ул. 1-я Хомутовка, 36,
- ул. Мира, 21, 23,
- ул. Оружейная, 2-А, 2-В,
- ул. Переносная, 2-7,
- ул. Железнодорожная, 1-10,
- ул. Белкина, 31, 33, 35,
- пер. Гражданский, 6, 8, 10,
- п. Угольный: ул. Садовая, 20-38 (чётн.), 23-65 (нечётн.),
- ул. Подгорная, 14-30,
- ул. Автомобилистов, 18, 12.
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