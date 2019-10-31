В этой части дома сейчас никто не живет, но она может в любой момент обрушиться и потянуть за собой жилые квартиры (На фото Елена Кошелева и Наталья Марченко).
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент
Администрация Щекино пообещала, что реконструирует дом. Но конкретных сроков нет.
У жильцов дома №29 поселка Шахты 24 в прямом смысле слова падает дом. Построенный в 1956 году барак сейчас представляет реальную угрозу для проживающих в нем семей. Люди боятся, что предстоящую зиму строение уже не переживет.
Около 15 лет назад на крышу дома упал тополь и проломил ее. Жители обращались в администрацию района и после многолетней переписки крышу перекрыли. Но это оказалось началом конца: после стольких лет постоянных проливов во время дождей и таяния снега, деревянные перекрытия и стены начали гнить.
Так выглядит дом №29. Штукатурка отвалилась, и стены зияют дырами. Слева, на месте, куда много лет назад упал тополь, крыша прогнулась. Справа – остатки рухнувшего дымохода.
Елена Кошелева
– Перекрыли крышу, но никто не посмотрел, что лаги сгнили. Новый тяжелый шифер хлипкие перекрытия не выдержали: обрушился потолок в одной из квартир. И обрушения продолжаются! В феврале этого года из-за снега покоробилась крыша, подперла дымоход, и ночью он рухнул. После этого накренилась одна из внешних стен. Она сейчас еле держится. Зимой опять будет снег на крыше, и она точно рухнет. У нас с этими двумя квартирами общая стена. Та часть дома рухнет и потащит за собой нашу.
Аварийные квартиры муниципальные. Все лето жильцы обращались к чиновникам за помощью. Не надо здесь быть экспертом, чтобы сказать, что дом аварийный, а эти две квартиры полностью непригодны для проживания.
Так выглядит изнутри одна из внешних стен барака.
– 4 августа к нам приезжала глава администрации МО Ломинцевское. Она предложила нам выкупить данные квартиры и отремонтировать их за свой счет. Нам не остается выбора как проводить всевозможные экспертизы и обивать пороги судов, ждать, пока дом рухнет и следственный комитет обратит на это внимание, – добавила Елена.
3 сентября через форум правительства Тульской области жителям сообщили, что межведомственная комиссия 23 августа произвела обследование технического состояния квартир № 1 и № 2 дома 29, пос. Шахты 24 и составила акт обследования помещения и установила:
- фундамент со стороны квартир № 1 и № 2 имеет многочисленные повреждения, отмостка по периметру дома отсутствует;
- стены в кв. № 1и № 2 имеют следы разрушения и находятся в аварийном состоянии;
- кровля шиферная, по всем признакам длительное время находилась в неудовлетворительном состоянии;
- потолок в квартирах № 1 и № 2 имеет частичное обрушение. Внутренние стены имеют многочисленные трещины.
Квартиры №1 и 2.
Заключение комиссия дала следующее: выявлены основания для признания квартир № 1 и № 2, дома 29, п. Шахты 24 непригодными для проживания в соответствии с требованиями, установленными в постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
В администрации Щекинского района Myslo эту информацию подтвердили и добавили:
В настоящее время администрация проводит подбор подрядной организации для разработки проекта реконструкции квартир.
Однако конкретных сроков реконструкции нет.
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