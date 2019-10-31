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В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент
В этой части дома сейчас никто не живет, но она может в любой момент обрушиться и потянуть за собой жилые квартиры (На фото Елена Кошелева и Наталья Марченко).

В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент

Администрация Щекино пообещала, что реконструирует дом. Но конкретных сроков нет.

У жильцов дома №29 поселка Шахты 24 в прямом смысле слова падает дом. Построенный в 1956 году барак сейчас представляет реальную угрозу для проживающих в нем семей. Люди боятся, что предстоящую зиму строение уже не переживет. 
 
Около 15 лет назад на крышу дома упал тополь и проломил ее. Жители обращались в администрацию района и после многолетней переписки крышу перекрыли. Но это оказалось началом конца: после стольких лет постоянных проливов во время дождей и таяния снега, деревянные перекрытия и стены начали гнить. 
Так выглядит дом №29. Штукатурка отвалилась, и стены зияют дырами. Слева, на месте, куда много лет назад упал тополь, крыша прогнулась. Справа – остатки рухнувшего дымохода.

Елена Кошелева

– Перекрыли крышу, но никто не посмотрел, что лаги сгнили. Новый тяжелый шифер хлипкие перекрытия не выдержали: обрушился потолок в одной из квартир. И обрушения продолжаются! В феврале этого года из-за снега покоробилась крыша, подперла дымоход, и ночью он рухнул. После этого накренилась одна из внешних стен. Она сейчас еле держится. Зимой опять будет снег на крыше, и она точно рухнет. У нас с этими двумя квартирами общая стена. Та часть дома рухнет и потащит за собой нашу.
 
Аварийные квартиры муниципальные. Все лето жильцы обращались к чиновникам за помощью. Не надо здесь быть экспертом, чтобы сказать, что дом аварийный, а эти две квартиры полностью непригодны для проживания. 
Так выглядит изнутри одна из внешних стен барака.
– 4 августа к нам приезжала глава администрации МО Ломинцевское. Она предложила нам выкупить данные квартиры и отремонтировать их за свой счет. Нам не остается выбора как проводить всевозможные экспертизы и обивать пороги судов, ждать, пока дом рухнет и следственный комитет обратит на это внимание, – добавила Елена.
 
 
3 сентября через форум правительства Тульской области жителям сообщили, что межведомственная комиссия 23 августа произвела обследование технического состояния квартир № 1 и № 2 дома 29, пос. Шахты 24 и составила акт обследования помещения и установила:
  • фундамент со стороны квартир № 1 и № 2 имеет многочисленные повреждения, отмостка по периметру дома отсутствует;
  • стены в кв. № 1и № 2 имеют следы разрушения и находятся в аварийном состоянии;
  • кровля шиферная, по всем признакам длительное время находилась в неудовлетворительном состоянии;
  • потолок в квартирах № 1 и № 2 имеет частичное обрушение. Внутренние стены имеют многочисленные трещины.
 Квартиры №1 и 2.
Заключение комиссия дала следующее: выявлены основания для признания квартир № 1 и № 2, дома 29, п. Шахты 24 непригодными для проживания в соответствии с требованиями, установленными в постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
 
В администрации Щекинского района Myslo эту информацию подтвердили и добавили: 
В настоящее время администрация проводит подбор подрядной организации для разработки проекта реконструкции квартир.
 
Однако конкретных сроков реконструкции нет.
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В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 1
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 2
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 3
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В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 6
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 7
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В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 9
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 10
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 11
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 12
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 13
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 14
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 15
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 16
В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 17
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В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент, Фото: 20
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:10 +2
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