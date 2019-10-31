В Щекинском районе аварийный дом грозит рухнуть в любой момент

У жильцов дома №29 поселка Шахты 24 в прямом смысле слова падает дом. Построенный в 1956 году барак сейчас представляет реальную угрозу для проживающих в нем семей. Люди боятся, что предстоящую зиму строение уже не переживет.

Около 15 лет назад на крышу дома упал тополь и проломил ее. Жители обращались в администрацию района и после многолетней переписки крышу перекрыли. Но это оказалось началом конца: после стольких лет постоянных проливов во время дождей и таяния снега, деревянные перекрытия и стены начали гнить.

Так выглядит дом №29. Штукатурка отвалилась, и стены зияют дырами. Слева, на месте, куда много лет назад упал тополь, крыша прогнулась. Справа – остатки рухнувшего дымохода.

Елена Кошелева – Перекрыли крышу, но никто не посмотрел, что лаги сгнили. Новый тяжелый шифер хлипкие перекрытия не выдержали: обрушился потолок в одной из квартир. И обрушения продолжаются! В феврале этого года из-за снега покоробилась крыша, подперла дымоход, и ночью он рухнул. После этого накренилась одна из внешних стен. Она сейчас еле держится. Зимой опять будет снег на крыше, и она точно рухнет. У нас с этими двумя квартирами общая стена. Та часть дома рухнет и потащит за собой нашу.

Аварийные квартиры муниципальные. Все лето жильцы обращались к чиновникам за помощью. Не надо здесь быть экспертом, чтобы сказать, что дом аварийный, а эти две квартиры полностью непригодны для проживания.

Так выглядит изнутри одна из внешних стен барака.

– 4 августа к нам приезжала глава администрации МО Ломинцевское. Она предложила нам выкупить данные квартиры и отремонтировать их за свой счет. Нам не остается выбора как проводить всевозможные экспертизы и обивать пороги судов, ждать, пока дом рухнет и следственный комитет обратит на это внимание, – добавила Елена.