Более 9 тысяч школьников стали участниками проекта «Билет в будущее»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Учащиеся 6−11-х классов из 185 школ участвуют в проекте в три этапа.

На первом этапе школьники проходят онлайн-диагностику, которая помогает определить уровень осознанности выбора будущей профессии, степень владения ключевыми навыками, сферу профессиональных интересов и знания о конкретных компетенциях.

На втором этапе для детей организуются экскурсии на предприятия Тульской области, встречи с индустриальными экспертами, профориентационные квесты. Школьники посещают площадки регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который проходит в нашем регионе с 28 октября по 1 ноября. Здесь они знакомятся с профессиями, которым обучают в тульских колледжах и техникумах, принимают участие в мастер-классах.

Уже с 1 ноября стартует третий этап проекта «Билет в будущее». Для ребят проходят профессиональные пробы по 22 компетенциям на 19 площадках, которые организованы преимущественно на базе техникумов и колледжей Тульской области. С ними занимаются более 40 экспертов, имеющих опыт участия в движении Ворлдскиллс или опыт подготовки победителей и призеров олимпиад технического профиля.

По итогам трех этапов каждый школьник получит цифровое портфолио.

Тем, кто успешно пройдет профессиональные пробы, наставники подготовят рекомендации по профессиональному росту.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева: